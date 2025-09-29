Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín: Quién es, qué estudió, cuánto mide y más de la Miss Universe Colombia 2025

Vanessa Pulgarín es la nueva Miss Universe Colombia 2025 y llevará la banda nacional al certamen en Tailandia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La noche del 28 de septiembre de 2025, Antioquia celebró con orgullo la coronación de Vanessa Pulgarín Monsalve como Miss Universe Colombia 2025.

¿Quién es Vanessa Pulgarín y a qué se dedica?

Tras semanas de preparación y pruebas de pasarela, oratoria y liderazgo, Pulgarín se destacó entre las candidatas hasta llegar a la final y llevarse la esperada corona en Miss Universe Colombia, el reality.

La elección se realizó durante una gala transmitida por el Canal RCN, donde el grupo se redujo a solo cinco finalistas, un grupo conformado por las candidatas de Cauca, Magdalena, Antioquia, Risaralda y Santander.

Finalmente, Vanessa Pulgarín se coronó como la nueva Miss Universo 2025 y representará a Colombia en Miss Universe que se llevará el 21 de noviembre en Tailandia en el Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Nonthaburi.

Esta será la 74ª edición del certamen y la ganadora será la sucesora de la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca.

Vanessa Pulgarín, de 33 años, combina su carrera en modelaje con estudios en Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Ha participado en importantes pasarelas nacionales e internacionales. La paisa ya había participado en el concurso de belleza en 2017, donde salió como Virreina Nacional. Además, representó a Colombia en Miss International en 2017 en Tokio, Japón.

Más allá de la moda y los concursos, Vanessa es empresaria y desarrolla proyectos sociales enfocados en salud mental, deporte y empoderamiento femenino.

¿Cuáles son las medidas y estatura de Vanessa Pulgarín?

Nacida en Medellín, Vanessa Pulgarín mantiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 500 mil seguidores. Allí suele compartir sus proyectos, colaboraciones y avances en campañas de salud mental y empoderamiento femenino.

Además, practica pádel y atletismo, actividades que complementan su vida profesional y personal.

La nueva Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín mide 1,78 metros y sus medidas son 84-67-100.

Sin duda, su figura atlética refleja la disciplina y constancia que caracterizan a Vanessa Pulgarín, cualidades con las que representará a Colombia y a su sucesora Daniela Toloza en el certamen de belleza más importante del mundo.

