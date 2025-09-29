Miss Universe Colombia 2025: memes y reacciones a la presentación de Altafulla en la gala final

La gala de elección y coronación de Miss Universe Colombia 2025, transmitida por el Canal RCN, no solo definió a la mujer que representará al país, sino que también dejó como protagonista a Altafulla.

¿Por qué hubo memes de Altafulla en Miss Universe Colombia 2025?

En la noche del 28 de septiembre se conoció que Vanessa Pulgarín Monsalve es la nueva Miss Universe Colombia 2025, la mujer representará al país en la edición 74 del certamen internacional en Tailandia que se llevará a cabo el 21 de noviembre.

Memes sobre Altafulla en Miss Universe Colombia 2025 inundan redes tras la gala final. (Foto: Canal RCN)

Durante la gala de final, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, fue el encargado de abrir la pasarela de las candidatas en el certamen.

Sin embargo, su presentación rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales el exparticipante de La casa de los famosos interpretó algunos de sus temas más conocidos.

Su vestuario, en particular una chaqueta con la palabra “paila”, captó la atención de los televidentes y se convirtió en uno de los puntos más comentados de la noche.

La actuación del cantante barranquillero no pasó desapercibida y provocó una ola de memes que se viralizaron en cuestión de minutos.

La elección de su vestuario también se convirtió en un elemento central de las bromas, al punto que varios lo describieron como “fuera de lugar” en un escenario de coronación.

Usuarios de redes sociales recurrieron a escenas de Yo soy Betty, la fea para describir el look que usó durante la gala final.

Personajes como Hugo Lombardi fueron recordados con frases como “patética”, “bochornosa” y “atroz”, términos que aparecieron repetidamente en los comentarios de los internautas.

¿Qué pasó en Miss Universe Colombia 2025 con la presentación de Altafulla?

El show del intérprete de Un Coleto como Yo opacó por momentos la atención hacia las candidatas, quienes competían en la recta final del reality de nueve capítulos.

Aunque el nuevo formato del certamen buscaba mostrar el lado humano de las participantes y acercarlas más al público, la apertura musical fue la que se llevó gran parte de las reaccione en redes sociales.

A tal punto que los usuarios reaccionaron al contraste entre la elegancia de las reinas y la actuación del barranquillero, lo que terminó por convertirlo en tendencia en redes sociales.