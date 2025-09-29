Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Jefe sacudió al público con su primer aviso sobre La Casa de los Famosos Colombia 3, ¿qué dicen?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se asoma y el público no para de reaccionar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Casa de los Famosos Colombia
El Jefe sacudió al público con su primer aviso sobre La Casa de los Famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya comenzó a ser mencionada en redes sociales. Aunque el reality de convivencia, transmitido por el Canal RCN, vuelve el próximo año (2026) meses antes empieza a hablarse sobre posibles participantes y aspirantes.

Hace poco, se había hecho el anuncio de que El Jefe de La casa de los famosos Colombia estaba en la mira de posibles perfiles para ser participantes de la tercera entrega del formato de convivencia.

¿Habrá votaciones para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

Entre lo más reciente, El Jefe se volvió a pronunciar y aumentó las expectativas de la nueva temporada. Esto porque comunicó que el público será esencial y crucial en este comienzo de selección.

La casa de los famosos Colombia 3
Empieza la promoción de La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Lo anterior se debe a que se dio a conocer que próximamente se habilitarán las votaciones para que el público elija entre los aspirantes quiénes entran y quiénes no a La casa de los famosos Colombia 3.

Obviamente, al ser esta una de las primeras noticias oficiales de la producción del Canal RCN, las reacciones tomaron protagonismo; la mayoría son emocionantes porque anhelan que se les dé la oportunidad a diferentes famosos, entre ellos influencers, artistas, creadores de contenido, presentadores, modelos y demás.

"¡Congelados todos! El Jefe de La casa de los famosos Colombia ya anticipó que muy pronto los pondrá a tomar decisiones importantes, ¿preparados para el famosos “juega, juega, juega” de Carla Giraldo?", se informó.

 

¿Cómo reaccionó el público al primer anuncio de El Jefe de La casa de los famosos Colombia?

En vista de todo, son diversas las opiniones. Para algunos, será "complicado" superar a la segunda temporada, a la vez que se pueden interpretar mensajes como el de que se necesita gente que "revolucione" la casa o que las votaciones para elegir entre los aspirantes se "vengan con toda".

Carla Giraldo
Carla Giraldo es la presentadora de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Asimismo, son muchas las etiquetas que hay en Canal RCN y La casa de los famosos Colombia, algo que es sumamente importante debido a que es notorio que "todos" quieren entrar a La casa de los famosos Colombia 3.

"En esta casa sí tienen muchas dinámicas, ya quiero verla", "Quiero votar ya", "Llévenme, por favor", se lee en Instagram.

