Jennifer López confesó que divorciarse de Ben Affleck fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”

La cantante y actriz Jennifer López sorprendió al público al referirse abiertamente a uno de los capítulos más complejos de su vida: su divorcio de Ben Affleck.

La artista, conocida por mantener cierta discreción en los temas más íntimos de su vida personal, decidió hablar con sinceridad sobre lo que significó atravesar esta etapa, un proceso que, aunque doloroso, le permitió redescubrirse, fortalecer su carácter y encontrar nuevas formas de ver la vida.

¿Qué dijo Jennifer López sobre su divorcio con Ben Affleck?

En una charla emitida este domingo en CBS News Sunday Morning, la artista aseguró que el divorcio fue una experiencia transformadora que le permitió crecer, sanar y descubrir una nueva versión de sí misma.

“Soy más consciente de mí misma”, confesó JLo, quien resaltó que ese proceso de introspección le dio la oportunidad de reconciliarse con la soledad y enfocarse en su bienestar personal. Aunque reconoció que fueron meses muy duros, también aseguró que hoy se siente agradecida y feliz con la vida que lleva.

Jennifer López reveló que divorciarse la ayudó a crecer. (Foto Valerie Macon / AFP)

López , de 56 años, fue clara al afirmar que separarse del actor fue un punto de inflexión en su vida. “Lo mejor que me ha pasado en la vida”, expresó la intérprete de Let’s Get Loud, al recordar el proceso de autoconocimiento que atravesó tras la ruptura.

La también productora compartió lo difícil que fue coincidir con Affleck en el rodaje de su película Kiss of the Spider Woman, justo cuando su relación llegaba a su fin.

“Fue un momento realmente difícil. Cada momento en el set, cada minuto interpretando este rol, era tan feliz, y luego, volvía a casa y no se sentía nada bien. Yo me preguntaba: ‘¿Cómo lidio con esto?’”, relató.

¿Por qué se divorciaron Jennifer López y Ben Affleck?

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck llegó a su fin en agosto de 2024, cuando la cantante solicitó oficialmente el divorcio tras dos años de matrimonio, alegando “diferencias irreconciliables”.

Pese a la fuerte conexión emocional que compartían y el mediático reencuentro que los llevó a casarse después de 20 años, la presión mediática, las diferencias personales y la dificultad para conciliar sus estilos de vida terminaron desgastando la relación.

JLo y Ben Affleck se divorcian por diferencias personales. (Foto Kevin Winter / AFP)

Ambos reconocieron que intentaron hacer que funcionara, pero no fue suficiente. La propia López confesó que, aunque fue doloroso, la separación le permitió crecer, reconciliarse consigo misma y encontrar un nuevo equilibrio en su vida.

Hoy, Lopez asegura que mantiene una relación amistosa con Affleck y que se concentra en disfrutar de su carrera y de su vida personal.