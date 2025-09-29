Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jennifer López confesó que divorciarse de Ben Affleck fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”

Jennifer López habló con sinceridad sobre su separación de Ben Affleck, revelando que el divorcio fue un proceso doloroso pero transformador.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jennifer López y Ben Affleck divorcio
Jennifer Lopez confesó que divorciarse de Ben Affleck fue “lo mejor que me ha pasado en la vida” (Foto Robyn Beck / AFP)

La cantante y actriz Jennifer López sorprendió al público al referirse abiertamente a uno de los capítulos más complejos de su vida: su divorcio de Ben Affleck.

Artículos relacionados

La artista, conocida por mantener cierta discreción en los temas más íntimos de su vida personal, decidió hablar con sinceridad sobre lo que significó atravesar esta etapa, un proceso que, aunque doloroso, le permitió redescubrirse, fortalecer su carácter y encontrar nuevas formas de ver la vida.

¿Qué dijo Jennifer López sobre su divorcio con Ben Affleck?

En una charla emitida este domingo en CBS News Sunday Morning, la artista aseguró que el divorcio fue una experiencia transformadora que le permitió crecer, sanar y descubrir una nueva versión de sí misma.

“Soy más consciente de mí misma”, confesó JLo, quien resaltó que ese proceso de introspección le dio la oportunidad de reconciliarse con la soledad y enfocarse en su bienestar personal. Aunque reconoció que fueron meses muy duros, también aseguró que hoy se siente agradecida y feliz con la vida que lleva.

Jennifer López confiesa sobre su divorcio
Jennifer López reveló que divorciarse la ayudó a crecer. (Foto Valerie Macon / AFP)

López , de 56 años, fue clara al afirmar que separarse del actor fue un punto de inflexión en su vida. “Lo mejor que me ha pasado en la vida”, expresó la intérprete de Let’s Get Loud, al recordar el proceso de autoconocimiento que atravesó tras la ruptura.

La también productora compartió lo difícil que fue coincidir con Affleck en el rodaje de su película Kiss of the Spider Woman, justo cuando su relación llegaba a su fin.

“Fue un momento realmente difícil. Cada momento en el set, cada minuto interpretando este rol, era tan feliz, y luego, volvía a casa y no se sentía nada bien. Yo me preguntaba: ‘¿Cómo lidio con esto?’”, relató.

Artículos relacionados

¿Por qué se divorciaron Jennifer López y Ben Affleck?

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck llegó a su fin en agosto de 2024, cuando la cantante solicitó oficialmente el divorcio tras dos años de matrimonio, alegando “diferencias irreconciliables”.

Pese a la fuerte conexión emocional que compartían y el mediático reencuentro que los llevó a casarse después de 20 años, la presión mediática, las diferencias personales y la dificultad para conciliar sus estilos de vida terminaron desgastando la relación.

Jennifer López habla sobre su divorcio
JLo y Ben Affleck se divorcian por diferencias personales. (Foto Kevin Winter / AFP)

Ambos reconocieron que intentaron hacer que funcionara, pero no fue suficiente. La propia López confesó que, aunque fue doloroso, la separación le permitió crecer, reconciliarse consigo misma y encontrar un nuevo equilibrio en su vida.

Artículos relacionados

Hoy, Lopez asegura que mantiene una relación amistosa con Affleck y que se concentra en disfrutar de su carrera y de su vida personal.

“Ahora mismo estoy en un muy buen momento de mi vida”, dijo la artista.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Bad Bunny show de medio tiempo Super Bowl Bad Bunny

Bad Bunny encabezará el show de la Super Bowl 2026: así lo confirmó

Bad Bunny será el protagonista del Super Bowl 2026, en un show histórico que marcará su carrera y a la música latina.

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

La cancelación del concierto de Kendrick Lamar fue anunciada tan solo minutos antes de la hora de inicio y hay varios videos de los desmanes que se causaron.

Paola Jara sobre su hija Paola Jara

Paola Jara reveló tierno video sobre lo que sueña hacer con su hija

La artista Paola Jara mostró lo que quiere hacer con su hija Emilia cuando nazca.

Lo más superlike

Problemas por plata: la revelación de Yina Calderón sobre Karina y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón afirmó que Karina García y Altafulla tienen problemas por dinero

Yina Calderón reveló que Karina García y Altafulla podrían terminar su relación pronto porque él no aporta económicamente.

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo

La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

El Jefe sacudió al público con su primer aviso sobre La Casa de los Famosos Colombia 3, ¿qué dicen?

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador