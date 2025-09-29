Bad Bunny encabezará el show de la Super Bowl 2026: así lo confirmó

El artista puertorriqueño compartió en sus redes sociales la noticia de que será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, un escenario codiciado por muchos cantantes, ya que refleja el alcance, la trayectoria y el reconocimiento que tiene un artista a nivel mundial.

Esta no será la primera vez que Bad Bunny se presente en ese escenario, pues anteriormente participó como invitado en el espectáculo de Shakira y Jennifer López.

¿Cómo anunció Bad Bunny su show de medio tiempo en el super bowl?

El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos más esperados por la industria musical.

Durante semanas circularon rumores de que la estadounidense Taylor Swift sería la elegida, sin embargo, ayer 28 de septiembre, Bad Bunny y la NFL despejaron las dudas al publicar un video del artista sentado con un sombrero de paja en un poste de anotación, mientras de fondo sonaba su canción Callaíta.

La publicación llevaba el caption: “Super Bowl LX. Bay Area. Febrero 2026”, y rápidamente recibió miles de comentarios celebrando el logro y el impacto del cantante.

Minutos antes, en su cuenta oficial de X, el artista había adelantado que planeaba realizar una única presentación en Estados Unidos, dado que su gira no pasaría por ese país. Ese mensaje dejó en evidencia que se refería al espectáculo del medio tiempo.

En un comunicado oficial, Bad Bunny expresó su emoción por este logro:

“Lo que siento va más allá de mí mismo [...] Es por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, ¡que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!”, afirmó.

Bad Bunny confirma que será el artista encargado del show de medio tiempo. (Foto Theo Wargo / AFP)

¿Qué artistas han encabezado el show del Super Bowl?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los más vistos y prestigiosos en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su historia ha contado con la participación de figuras de talla internacional que ofrecen presentaciones inolvidables.

En los años 90, Michael Jackson revolucionó el formato y, desde entonces, artistas como Diana Ross, Gloria Estefan, Christina Aguilera, Shania Twain, Justin Timberlake, Janet Jackson, Paul McCartney, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga y Maroon 5 han brillado en este escenario.

En la última década, el show cobró aún más relevancia. En 2020, Shakira y Jennifer López protagonizaron una presentación histórica, donde Shakira se convirtió en la primera colombiana y latinoamericana en ser headliner.

Shakira se convirtió en la primera colombiana en encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl. (Foto Kevin Winter / AFP)

En 2021, The Weeknd sorprendió con una puesta en escena innovadora; en 2023, Rihanna anunció su segundo embarazo en plena presentación; en 2024, Usher tomó el mando.

Rihanna anunció su embarazo durante su presentación en el Super Bowl 2023. (Foto Gregory Shamus / AFP)

En 2025, Kendrick Lamar marcó un récord al convertirse en el show de medio tiempo más visto de la historia con 133,5 millones de espectadores, en medio de su rivalidad con Drake, a quien le dedicó varias de las canciones que interpretó.

Kendrick Lamar se convirtió en el artista más visto en la historia del show de medio tiempo del Super Bowl. (Foto Gregory Shamus / AFP)

El show de Bad Bunny promete convertirse en otro espectáculo masivo y hará historia al ser el primero en cantar completamente en español, dado que el artista no tiene canciones en inglés.

Sus seguidores ya celebran este logro y esperan con ansias lo que prepara el puertorriqueño, tomando en cuenta su posición política frente a las situaciones que atraviesan tanto Estados Unidos como su natal Puerto Rico.