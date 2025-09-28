Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Páramo, una de las empresas organizadoras del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en Bogotá este sábado 27 de septiembre anunció en un comunicado por redes sociales que el evento debía ser cancelado por fallas en la logística.

La noticia indignó a los fans, pues se dio luego de que hiciera filas de más de 4 horas a las afueras del Vive Claro y tan solo minutos antes de la supuesta hora de inicio del show.

¿Por qué se canceló el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá?

De acuerdo con el comunicado, el artista sí estaba listo para presentarse, pero por dificultades presentadas en el recinto el evento se tuvo que cancelar. Además, explicaron cómo se haría el reembolso de la boletería y ofrecieron excusas.

“Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados” se lee.

Kendrick sí estaba listo para presentarse, pero por dificultade en el recinto, el evento se canceló | Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP

En redes sociales circulan los videos del ambiente que se vivió antes y después de la cancelación: aunque muchos fans tomaron la noticia con resignación y calma, devolviéndose a sus hogares, otros se llenaron de indignación y decidieron protestar ingresando a la fuerza al lugar del evento.

Y es que la indignación empezó a las 7:00 p.m., incluso antes de que saliera a la luz el comunicado oficial, pues muchos estaban preocupados porque aún no se abrían las puertas para el ingreso.

¿Cómo reaccionaron los fans ante la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá?

En las plataformas digitales se ven los videos del ESMAD llegando a controlar la situación a las afueras del Vive Claro, los gritos de los asistentes indignados por la presunta mala gestión de los organizadores y hasta clips del momento en el que varios fans logran tumbar las cercas de metal del venue y entrar a la fuerza con gritos de frustración, exigiendo que el concierto se llevara a cabo.

No obstante, cuando las personas que decidieron entrar por la fuerza lo lograron, ya la producción del evento se encontraba desmontando la tarima, terminando cualquier esperanza que tuvieran.

El Vive Claro terminó con basura tanto dentro (ya que algunos fans alcanzaron a ingresar antes de la cancelación) como por fuera y con varias de sus vallas destruidas y en el piso.