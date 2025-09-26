Preocupación por Bad Bunny: reportan amenaza contra su vida en concierto en Puerto Rico

El nombre de Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez no por su música ni sus multitudinarios conciertos, sino por un preocupante incidente de seguridad.

Según reportó el periodista independiente y exreportero de Telemundo, Jay Fonseca, el cantante puertorriqueño habría sido objeto de una amenaza contra su vida durante su residencia en Puerto Rico.

¿Bad Bunny fue amenazado en uno de sus conciertos?

De acuerdo con Fonseca, la amenaza habría sido realizada en línea y generó la intervención de las autoridades federales, incluyendo al FBI. Aunque no se ha confirmado si hubo detenciones, se reveló que el presunto autor fue identificado y estaba armado.

El periodista explicó que el individuo compartió en redes sociales su intención de “atentar contra Bad Bunny”, lo que llevó a reforzar la seguridad de manera inmediata.

“Estaban particularmente celosos y sigilosos de la seguridad en el Coliseo, porque había una creíble amenaza contra Bad Bunny. [...] aparenta ser que la persona estaba armada y todo”, aseguró el periodista.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Puerto Rico aún no ha emitido respuesta oficial sobre el caso, mientras que el FBI ha mantenido el hermetismo alrededor de la investigación.

A pesar de la amenaza, Bad Bunny continuó con su residencia DeBÍ TiRAR MáS FOToS sin interrupciones, mostrando profesionalismo y compromiso con sus seguidores.

Medios reportan amenazas contra la vida de Bad Bunny. (Foto Kevin Winter / AFP)

Funcionarios federales estuvieron presentes durante las presentaciones, aunque no se ha confirmado si permanecieron en el coliseo durante toda la serie de conciertos.

La seguridad fue reforzada tanto para el artista como para el público en cada show. No obstante, los detalles sobre las medidas implementadas se mantienen confidenciales para no interferir con las indagaciones.

¿Qué ha dicho Bad Bunny sobre la amenaza contra su vida?

Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente ni ha emitido declaraciones a través de sus redes sociales.

El artista ha mantenido total silencio frente a la situación, concentrándose en cumplir con su agenda de presentaciones, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores que esperan conocer su postura oficial.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en Colombia?

Bad Bunny llevará su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS hasta Colombia, con fechas confirmadas en Medellín para 23, 24 y 25 de enero de 2026, en el Estadio Atanasio Girardot.

Bad Bunny se presentará en Colombia el 23, 25 y 25 de enero 2026. (Foto Valerie Macon / AFP)

La demanda fue tan alta que, después de agotarse las entradas del show inicial, se añadieron dos funciones adicionales en el mismo recinto para esos días.

Hasta el momento no hay confirmación de conciertos en otras ciudades del país, como Bogotá, aunque se especula que podrían anunciarse nuevas paradas más adelante.