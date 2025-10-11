Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso actor reveló el complicado momento que vivió en el pasado a causa de excesos: esto dijo

Actor colombiano rompió el silencio acerca de los excesos que tuvo en el pasado y cómo su salud mental se vio afectada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso actor reveló el complicado momento que vivió en el pasado a causa de excesos: esto dijo
¿Quién es el famoso actor que atravesó por un difícil momento en el pasado a causa de excesos? | Foto: Freepik

Uno de los actores colombianos más destacados del país es Sebastián Vega, quien se ha destacado en los últimos años en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones como ‘A mano limpia’ del Canal RCN.

Además, el actor se ha convertido en tendencia en las últimas horas al sorprender a sus seguidores con un importante anuncio acerca de un importante proyecto que tiene en la actualidad y realizó varias confesiones sobre un difícil momento que vivió en el pasado.

Artículos relacionados

¿Cuál es el nuevo proyecto digital en el que Sebastián Vega compartirá más con su audiencia?

Es clave mencionar que Sebastián Vega suele compartir varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales en las que tiene a sus seguidores informados con respecto a lo que pasa en su cotidianeidad.

Famoso actor reveló el complicado momento que vivió en el pasado a causa de excesos: esto dijo
¿Cuál es el nuevo proyecto digital que Sebastián Vega tiene en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Sebastián compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca de un nuevo proyecto digital en el que tendrá mayor contacto con su audiencia.

Así que el actor compartió en un video que está sumamente orgulloso de poder compartir el lanzamiento de su nuevo emprendimiento digital llamado: ‘Terapiémonos pódcast’ en el que compartirá varios acontecimientos de su vida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el difícil momento que enfrentó Sebastián Vega en el pasado?

En el video compartido en las redes sociales de Sebastián, se evidencia que el actor aprovechará la oportunidad de compartir en su pódcast una variedad de acontecimientos que se presentan en la vida cotidiana.

Famoso actor reveló el complicado momento que vivió en el pasado a causa de excesos: esto dijo
Este fue el momento más difícil para Sebastián Vega. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Sebastián abrió su corazón y rompió el silencio sobre el difícil momento que atravesó a nivel personal a causa de excesos, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Hace dos años, tomé una de las decisiones, no sé si sea la más importante y fue dejar el alcoh#l. Lo había dejado por meses, días por lapsos cortos, medianos, largos, pero nunca con la intención de dejarlo. Aceptar muchas cosas que pasaron que ya no se van a recuperar. De verdad, gracias a Valentina por aguantar”, agregó Sebastián.

En el video se evidencia que Sebastián Vega hablará con detalles acerca del difícil momento que atravesó hace varios años y cómo su actual esposa, Valentina Ochoa, lo ha acompañado en las épocas más oscuras de su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra Yina Calderón

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”