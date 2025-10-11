Famoso actor reveló el complicado momento que vivió en el pasado a causa de excesos: esto dijo

Uno de los actores colombianos más destacados del país es Sebastián Vega , quien se ha destacado en los últimos años en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones como ‘A mano limpia’ del Canal RCN.

Además, el actor se ha convertido en tendencia en las últimas horas al sorprender a sus seguidores con un importante anuncio acerca de un importante proyecto que tiene en la actualidad y realizó varias confesiones sobre un difícil momento que vivió en el pasado.

¿Cuál es el nuevo proyecto digital en el que Sebastián Vega compartirá más con su audiencia?

Es clave mencionar que Sebastián Vega suele compartir varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales en las que tiene a sus seguidores informados con respecto a lo que pasa en su cotidianeidad.

¿Cuál es el nuevo proyecto digital que Sebastián Vega tiene en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Sebastián compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca de un nuevo proyecto digital en el que tendrá mayor contacto con su audiencia.

Así que el actor compartió en un video que está sumamente orgulloso de poder compartir el lanzamiento de su nuevo emprendimiento digital llamado: ‘Terapiémonos pódcast ’ en el que compartirá varios acontecimientos de su vida.

¿Cuál fue el difícil momento que enfrentó Sebastián Vega en el pasado?

En el video compartido en las redes sociales de Sebastián, se evidencia que el actor aprovechará la oportunidad de compartir en su pódcast una variedad de acontecimientos que se presentan en la vida cotidiana.

Este fue el momento más difícil para Sebastián Vega. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Sebastián abrió su corazón y rompió el silencio sobre el difícil momento que atravesó a nivel personal a causa de excesos, expresando las siguientes palabras:

“Hace dos años, tomé una de las decisiones, no sé si sea la más importante y fue dejar el alcoh#l. Lo había dejado por meses, días por lapsos cortos, medianos, largos, pero nunca con la intención de dejarlo. Aceptar muchas cosas que pasaron que ya no se van a recuperar. De verdad, gracias a Valentina por aguantar”, agregó Sebastián.