Aida Victoria Merlano sorprendió con fuerte mensaje en redes: “no olvido a quien me hizo daño”

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido que constantemente acapara la atención en redes sociales, recientemente causó revuelo al referirse a un tema que puede ser controversial y es el perdón, pues por medio de un video dejó clara su posición respecto a este tema.

¿Cuál fue la polémica opinión que lanzó Aida Victoria Merlano en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, la influenciadora colombiana arrancó expresando su desacuerdo con aquellas personas que consideran el perdón "como ese regalo que uno mismo se hace".

"El perdón es un regalo que uno mismo se hace, dijo alguien que dejé de seguir esta mañana", comentó la joven contundentemente dejando en evidencia su total desacuerdo con la gente que tiene este tipo de pensamientos.

¿Por qué Aida Victoria Merlano causó controversia en redes sociales?

En la grabación que rápidamente alcanzó cientos de 'Likes', la influenciadora insistió en que si una persona "se la hace", ella no va a cobrar nada, sin embargo, dejó claro que si se quedará sentada esperando a que el karma haga de las suyas, además, confesó que muchas cosas pueden olvidársele, menos lo que alguien le hizo, pues no olvida a quien le hizo daño.

"Todo lo puedo en el trauma que me fortalece, hoy no estoy good vibes, mañana tampoco, y me voy a seguir acordando de lo que me hiciste", señaló la creadora digital.

En medio de sus declaraciones, la mujer recordó incluso un pasaje de la biblia que dice lo siguiente: "No habrá paz para los malvados", dijo, "pero yo aquí estaré yo observando.

¿Qué reacciones desató el comentario de Aida Victoria Merlano sobre el perdón?

Como era de esperarse, las palabras Aida Victoria generaron una ola de reacciones entre los internautas, especialmente entre las mujeres, quienes afirmaron sentirse identificadas con su discurso.

"Amo esta mujer , no es mal ajeno es justicia", "Todo lo puedo en el trauma que me fortalece", "Definitivamente yo hoy", "Sabias palabras jajaja", "Jaja aquí es donde nos lee los pensamientos Aida", "Justicia divina es el perdón", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Cabe señalar que el mensaje llega luego de la polémica que Merlano protagonizó con su expareja Juan David Tejada, quien lanzó fuerte comentarios en su contra luego de que Aida insinuara que ella es quien se hace cargo de los gastos de su hijo.

Incluso, afirmó en su momento, que su exnovia tenía problemas mentales, lo cual explicaba el por qué no duraba con sus parejas.