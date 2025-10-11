Reconocido cantante de vallenato reveló haberle sido infiel a su esposa en plena entrevista

En las últimas horas se viralizaron las declaraciones de un reconocido artista de vallenato en Colombia que confesó en medio de una entrevista haberle sido infiel a su esposa.

¿Cuál fue el famoso cantante de vallenato que reveló serle infiel a su esposa en entrevista?

El cantante de vallenato que reveló haberle sido infiel a su esposa en medio de una entrevista fue Elder Dayán Díaz, hijo del cantante fallecido Diomedes Díaz.

Elder Dayán en una entrevista con la española Eva Rey fue indagado por su hogar conformado con Mile Robayo con quien lleva juntos más de 20 años y tienen cuatro hijos.

La periodista le indagó de manera directa si en estos 20 años de relación le había sido infiel a su esposa, a lo que el reconocido cantante respondió sin dudar que sí le había fallado a la confianza de su pareja.

“En realidad ser una santa paloma, nunca lo he sido. Siempre he conservado mi hogar, mi esposa, mis hijos son con mi esposa”

Elder Dayán se sinceró sobre sus infidelidades en entrevista. (Foto Freepik)

¿Cómo reaccionó la esposa de Elder Dayán al conocer sus infidelidades?

El cantante de vallenato aseguró que le había sido infiel a su esposa en varias oportunidades, algo que dejó sorprendida a la entrevistadora, quien fue directa a preguntarle cómo había manejado este tema su esposa.

“Sí claro, obviamente, pero yo no lo cojo de deporte, ella no me ha cogido de infiel 10, 20 veces, no, 1 o 2 veces”

Elder Dayán aseguró que tampoco habían sido más de dos las infidelidades que había tenido y que justamente su esposa le había descubierto las dos.

El artista aseguró que para su esposa fue difícil y que fue bastante complejo volver a ganarse su confianza y que lo perdonara.

Las que me ha pillado son las que son. Es un proceso difícil, eso no se le desea a nadie.

El cantante de vallenato fue sincero al asegurar que no le ha vuelto a fallar a su esposa y que aunque le parecer difícil ser fiel en el ámbito en el que está lo ha logrado al parecer en el último tiempo.

Es difícil ser fiel, pero ya uno se concientiza.

¿Qué reacciones ha dejado la confesión de infidelidad de Elder Dayán?

Como era de esperarse estas revelaciones del cantante Elder Dayán sobre sus infidelidades hacia su esposa no han pasado por desapercibido.

En redes sociales el cantante ha recibo fuertes críticas por confesar sus infidelidades y más por las declaraciones que hizo al respecto por eso algunos de los comentarios que se leen en redes son por el siguiente estilo: "El machismo", "En qué momento se volvió normal ser infiel" o "Se siente orgullo y todo".

Asimismo, muchos le expresaron al cantante que no debía haber confesado esto para no hacer quedar mal a su esposa delante de todo el mundo.