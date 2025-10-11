Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Patty Grisales reveló si se le mediría o no a La casa de los famosos Colombia tras MasterChef

Patty Grisales fue indagada en plena entrevista sobre si se le mediría o no a La casa de los famosos Colombia y así reaccionó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Patty Grisales reveló si estará o no en La casa de los famosos Colombia
Patty Grisales respondió si se le mediría o no a La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

Patricia Grisales se despidió de MasterChef Celebrity el pasado 5 de noviembre y tras su salida la actriz ha estado ofreciendo diferentes declaraciones.

¿Patty Grisales participaría en La casa de los famosos Colombia?

Patty ha sido abierta a hablar de su proceso en la cocina más famosa del mundo y también de sus planes ahora tras su paso por este programa de cocina.

La experimentada actriz ha sido sincera al asegurar que quiere seguir participando en proyectos para televisión y plataformas streaming.

Sin embargo, en medio de una entrevista radial le indagaron sobre si se le mediría o no a participar en otra competencia o reality, específicamente La casa de los famosos Colombia. Frente a esta pregunta la actriz fue sincera y dio sus argumentos.

Patty Grisales reveló las complicaciones que enfrentó tras su eliminación: “Tuve un quebranto”
Patty Grisales se sinceró sobre si se le mediría a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Patty Grisales cuando le preguntaron sobre si iría a La casa de los famosos Colombia?

Patty Grisales aunque no descartó la posibilidad del todo, aseguró que en este momento tras MasterChef Celebrity no se le mediría a La casa de los famosos Colombia.

La actriz aseguró que lo que más la haría pensar en estar en este formato de convivencia es el contenido que allí se ve y cómo este influiría en ella.

No creo, digamos que no es un contenido que a mí me llame la atención.

Asimismo, Patty aseguró que era un formato totalmente diferente a MasterChef Celebrity, el cual era su sueño estar ahí.

Yo no me metí a MasterChef por hacer un nombre, pero claro rico que hoy en día niños me conozcan, algo bellísimo.

Precisamente, Patty aseguró que su paso por MasterChef hizo que muchos niños y jóvenes la conocieran, ya que su trayectoria en la televisión era bastante amplia.

El objetivo de La casa de los famosos es volverse famoso.

¿Qué reveló Patty Grisales de su paso por MasterChef Celebriy?

Patty Grisales en esta misma entrevista radial con El Sol Bogotá contó que su paso por MasterChef le dejó muchas enseñanzas y aprendizajes.

Asimismo, le dejó grandes amistades y personas para la vida, por lo que se sentía agradecida de todas las formas y maneras.

Me llevo amigos, gratitud y cariño por los chefs y Claudia, más conocimiento y puede cumplir mi sueño.

La actriz aseguró que años atrás veía el programa por televisión y siempre soñaba y hasta se preguntaba si sería capaz de estar ahí en la cocina más famosa del mundo.

Aprender de cocina y la otra era estar ahí porque yo lo veía como un sueño.

Patty Grisales
Patty Grisales cumplió su sueño de estar en MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)
