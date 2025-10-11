Juliana Calderón compartió su primera foto con quien sería su nueva pareja, ¿el ex de Aida Merlano?

Juliana Calderón se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras compartir un primer video en el que habría confirmado que está estrenando pareja.

¿Cuál fue la foto que publicó Juliana Calderón con el que sería su nueva pareja?

La hermana menor de Yina Calderón tiene a sus seguidores sorprendidos luego que se mostrara de viaje en Puerto Rico junto al que sería su nueva pareja.

Juliana Calderón sorprendió a todos con un primer video en sus historias y posteriormente al hacer una publicación en la que en la última foto del carrete de imágenes se dejó ver junto a su aparente pareja.

La Calderón compartió un carrusel de foto en el que presumía y dejaba ver su figura en la playa, sin embargo, al final compartió una imagen en la que se mostraba tomada de la mano con este misterioso hombre dejando ver solo su silueta.

Aunque la creadora de contenido no confirmó de quién se trata, los usuarios en redes no tardaron en señalar que podría ser el exnovio de Aida Victoria Merlano, generando una ola de comentarios y especulaciones.

Juliana Calderón compartió romántico video desde la playa. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano es el nuevo novio de Juliana Calderón?

Además de la fotografía, Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores en la tarde del 10 de noviembre al compartir un video en sus historias de Instagram en la que se dejaba ver caminando por una playa junto a un misterioso hombre.

En el video la influenciadora se dejaba ver caminando tomada de la mano de este hombre y al final del video le daba lo que parece ser un romántico beso.

Este video se viralizó y empezó a generar curiosidad entre los seguidores de la hermana menor de Yina Calderón, quien en las últimas semanas había sido asociada sentimentalmente con Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano.

Esto tras ser captados al parecer en el mismo gimnasio, de ahí que muchos en redes crean que esa silueta que Juliana Calderón ha dejado ver del que sería su pareja sea el del 'Agropecuario'.

Hasta el momento, Juliana no ha hecho declaraciones al respecto, pero la publicación bastó para que sus seguidores comenzaran a asegurar que está estrenando nuevo amor y si podría ser Juan David Tejada.

¿Yina Calderón confirmó relación de Juliana Calderón con Juan David Tejada?

En medio de esta ola de especulaciones entre Juliana Calderón y Juan David Tejada, una reacción de Yina Calderón ha avivado los rumores.

Precisamente, a Yina Calderón le preguntaron a través de un chat de La mansión de Luinny donde participa actualmente por la supuesta relación de su hermana con el ex de Aida Victoria Merlano.

Ante esto, Yina Calderón fue directa y sincera al asegurar que ella no quería ver a su hermana con él ni con ningún agropecuario, ya que tenían mala fama y confiaba en ellos.

¿Cómo así? No, no, no Juliana yo no quiero, yo no quiero. Ya no confío en los agropecuarios, ya los agropecuarios no confió”, expresó.