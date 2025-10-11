Raúl Ocampo fue castigado durante el reto individual de MasterChef: así reaccionó Claudia Bahamón

A medida que avanza la competencia de MasterChef Celebrity, las celebridades que hacen parte del Top 7 han demostrado gran competitividad y talento gastronómico para sorprender al jurado con su desempeño para cautivar al jurado.

Además, el participante Raúl Ocampo atravesó por un complicado momento al momento de utilizar los tres momentos que tenía para ingresar a la despensa al pasarse del tiempo establecido y esto le generó un grave castigo.

¿Cuál fue la razón por la que Raúl Ocampo fue castigado en el reto individual?

Antes de que las celebridades iniciaran el reto individual, el jurado conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, fueron claros al compartir las normas del reto.

El primer punto que el jurado estableció en el reto fue que cada uno de los participantes tenía el tiempo estimado de tres minutos para ir a la despensa, pero solo tenían 60 minutos para cocinar un plato libre.

Luego de que transcurrieron los tres minutos, la presentadora Claudia Bahamón cerró la puerta de la despensa y se sorprendió al ver que Raúl Ocampo se quedó encerrado.

De este modo, Raúl Ocampo recibió un inesperado castigo al ver que no aprovechó los minutos establecidos por parte del jurado para elegir los productos Bary y Claudia Bahamón analizó con detalle qué negociar.

¿Cuál fue el castigo que Claudia Bahamón le puso a Raúl Ocampo durante el reto individual?

Cabe destacar que Claudia Bahamón no solo se encargó de presentar el reto, sino que también, de contabilizar los minutos en que las celebridades estuvieron dentro de la despensa.

Por esta razón, cuando la presentadora cerró la puerta de la despensa, le advirtió a Raúl Ocampo que no podía elegir ningún otro recipiente y él le explicó que le faltó buscar un vino, pues expresó las siguientes palabras:

Claudia le preguntó a Raúl: “¿qué haces dentro de la despensa?”, a lo que el participante le respondió: “Claudia, solo me faltó un vino, negociemos”, luego la presentadora dijo: “tienes 40 minutos para hacer tu reto y te llevas la botella de vino”.

Es clave mencionar que Claudia Bahamón le dio la oportunidad a Raúl Ocampo para que pudiera tomar el vino de la despensa, pero le quitó 20 minutos de cocina durante el reto individual.

Sin duda, cada uno de los participantes utilizan todas sus habilidades gastronómicas para cumplir con todas las expectativas establecidas por parte del jurado durante el reto.