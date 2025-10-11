Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Durante el capítulo 115 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, los participantes que hacen parte del Top 7 se enfrentaron a un reto individual en el que tuvieron que enfrentarse a nuevas reglas elaboradas por parte del jurado.

Una de las reglas más importante durante el reto fue cuando cada una de las celebridades tenía tres minutos para elegir sus respectivos ingredientes en la despensa para realizar sus respectivos platos libres con productos Bary.

Además, el jurado ha sido cada vez más selectivo al momento de tomar sus decisiones y tras el desempeño de dos celebridades, tomaron la decisión en que terminaran en empate al obtener dos cucharas doradas.

¿Cuáles fueron los mejores platillos durante el reto individual de MasterChef?

A lo largo de reto, cada uno de los participantes demostró su creatividad y disciplina durante el reto individual. Sin embargo, cuando llegó el momento de que pasaran al atril, el jurado fue riguroso con su elección.

Así que cuando pasó Violeta Bergonzi al atril al presentar su platillo: ‘Un sanjuanero para Claudia”, el jurado se sorprendió con la creatividad que demostró con su menú, en el que se reflejó un plato de alta cocina.

¿Qué plato presentó Violeta Bergonzi en el reto individual? | Foto: Canal RCN

Posteriormente, los demás participantes presentaron su plato en el atril, pero cuando llegó el momento de Alejandra Ávila con su platillo llamado: ‘Disfrutando el proceso’, Nicolás se Zubiría se sorprendió al ver su platillo, pero no le dijo ninguna palabra.

De igual modo, la chef Belén Alonso y Jorge Rausch tomaron la misma reacción que la de Nicolás al degustar su menú sin decirle ninguna palabra.

¿Qué participantes quedaron empatadas durante el reto individual de MasterChef?

Durante el reto, el jurado tomó la decisión en que solo las mujeres pasaran adelante, quienes fueron: Carolina Sabino, Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Violeta Bergonzi.

Con base en esto, el jurado tomó la decisión en que Violeta Bergonzi fue la participante que más se destacó en el reto con su platillo.

Sin duda, este triunfo generó un empate por parte de Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila al obtener dos cucharas doradas. Así que deberán buscar la manera en buscar el desempate.

¿Qué plato presentó Alejandra Ávila en el reto individual? | Foto: Canal RCN

Tras este empate, la presentadora Claudia Bahamón anunció que ambas participantes deberán enfrentarse antes del próximo reto de eliminación, en un duelo express para saber cuál de las dos evita ir al reto de eliminación y, posteriomente, las demás celebridades, tomaron su delantal negro.