Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de revelar una supuesta propuesta que recibió de La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Cuál fue la propuesta que La Liendra le habría hecho a Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón se encuentra actualmente en La mansión de Luinny, un reality de República Dominicana emitido en plataformas digitales en donde está también la modelo colombiana Karina García.

En este nuevo reality Yina Calderón ha dado bastante de qué hablar por su personalidad controversial, sus conflictos con otros compañeros y también por las revelaciones que ha hecho.

Recientemente, la influenciadora huilense le confesó a uno de sus compañeros de este reality la supuesta propuesta que recibió de La Liendra cuando coincidieron en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón aseguró que La Liendra le habría ofrecido dinero. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

¿Por qué Yina Calderón rechazó la propuesta de dinero de La Liendra en La casa de los famosos?

Según expresó Yina Calderón en el reality de República Dominicana, La Liendra le habría ofrecido al parecer una buena cifra de dinero para que ella le cediera su plato de comida.

Él me decía te doy 500 mil pesos, haga de cuenta unos 110 dólares y me das tu almuerzo.

La influenciadora aseguró que el influenciador le ofrecía esta cantidad de dinero para que le diera su comida sin importar que fuese, ella le explicó a su compañero que muchas veces era: "Mitad de un huevo, arroz y frijol".

Yina Calderón asegura que le rechazó la propuesta a La Liendra porque en ese contexto no le funcionaba el dinero y sí la comida para poder aguantar más tiempo en el reality.

La DJ aseguró que ni por más de un millón de pesos le habría llegado a aceptar la propuesta a La Liendra por la comida.

En este momento no me sirve esa plata, me sirve más la comida para poder sobrevivir. Yo decía ni porque me de un millón de pesos porque acá la plata no sirve.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón confirmó que está estrenando novio con romántico beso, ¿junto al agropecuario?

¿Qué ha revelado Yina Calderón de su paso por La casa de los famosos?

Yina Calderón fiel a su personalidad ha contado varios detalles de su vida personal y de su paso por La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora ha revelado que durante el reality del Canal RCN tuvo varias diferencias con otros participantes, entre ellos Melissa Gate y Karina García.

Precisamente, el tema de su enemistad con Karina García es lo que más les ha generado curiosidad a sus compañeros del reality dominicano, sin embargo, Yina solo ha asegurado que dañó su amistad con la antioqueña por números.