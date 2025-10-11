Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra
Yina Calderón contó la propuesta que recibió de La Liendra. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de revelar una supuesta propuesta que recibió de La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la propuesta que La Liendra le habría hecho a Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón se encuentra actualmente en La mansión de Luinny, un reality de República Dominicana emitido en plataformas digitales en donde está también la modelo colombiana Karina García.

En este nuevo reality Yina Calderón ha dado bastante de qué hablar por su personalidad controversial, sus conflictos con otros compañeros y también por las revelaciones que ha hecho.

Recientemente, la influenciadora huilense le confesó a uno de sus compañeros de este reality la supuesta propuesta que recibió de La Liendra cuando coincidieron en La casa de los famosos Colombia.

La Liendra le habría propuesto dinero a Yina por comida
Yina Calderón aseguró que La Liendra le habría ofrecido dinero. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón rechazó la propuesta de dinero de La Liendra en La casa de los famosos?

Según expresó Yina Calderón en el reality de República Dominicana, La Liendra le habría ofrecido al parecer una buena cifra de dinero para que ella le cediera su plato de comida.

Él me decía te doy 500 mil pesos, haga de cuenta unos 110 dólares y me das tu almuerzo.

La influenciadora aseguró que el influenciador le ofrecía esta cantidad de dinero para que le diera su comida sin importar que fuese, ella le explicó a su compañero que muchas veces era: "Mitad de un huevo, arroz y frijol".

Yina Calderón asegura que le rechazó la propuesta a La Liendra porque en ese contexto no le funcionaba el dinero y sí la comida para poder aguantar más tiempo en el reality.

La DJ aseguró que ni por más de un millón de pesos le habría llegado a aceptar la propuesta a La Liendra por la comida.

En este momento no me sirve esa plata, me sirve más la comida para poder sobrevivir. Yo decía ni porque me de un millón de pesos porque acá la plata no sirve.

Artículos relacionados

¿Qué ha revelado Yina Calderón de su paso por La casa de los famosos?

Yina Calderón fiel a su personalidad ha contado varios detalles de su vida personal y de su paso por La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora ha revelado que durante el reality del Canal RCN tuvo varias diferencias con otros participantes, entre ellos Melissa Gate y Karina García.

Precisamente, el tema de su enemistad con Karina García es lo que más les ha generado curiosidad a sus compañeros del reality dominicano, sin embargo, Yina solo ha asegurado que dañó su amistad con la antioqueña por números.

Yina Calderón quiere a Karina García
Yina Calderón ha contado detalles de su enemistad con Karina García. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Juliana Calderón publicó su primera foto junto a su novio Juliana Calderón

Juliana Calderón compartió su primera foto con quien sería su nueva pareja, ¿el ex de Aida Merlano?

Juliana Calderón sorprendió al publicar su primera foto con el que sería su nueva pareja y le preguntan si es el ex de Aida Victoria Merlano.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”