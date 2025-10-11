Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado
Valeria Aguilar compartió instantáneas de su pasado. (Foto Canal RCN)

Valeria Aguilar se dio a conocer ante millones de televidentes tras su paso por MasterChef Celebrity 2025 en donde conquistó y sorprendió a muchos con su carisma y personalidad.

Artículos relacionados

¿Cómo lucía Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, en el pasado?

Valeria Aguilar salió de la cocina más famosa del mundo hace varias semanas, sin embargo, a través de sus redes sociales se ha mantenido activa compartiéndole contenido a sus seguidores.

Además, la influenciadora e improvisadora empezó un formato de humor junto a la también participante de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado, en el que viajan por diferentes ciudades de Colombia.

Sin duda alguna Valeria ha logrado meterse en el corazón de miles de personas y por eso, sus publicaciones jamás pasan por desapercibido en redes sociales.

Muestra de esto fue una reciente publicación en donde Valeria sacó a la luz varias fotografías de su pasado en especial unas de su infancia.

Valeria Aguilar habla sobre las inasistencias de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.
Valeria Aguilar sacó a la luz fotos inéditas de su pasado. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué confesión hizo Valeria Aguilar junto a las emotivas fotos de su pasado?

Valeria Aguilar empezó su carrusel de fotografías con una tierna instantánea en la que se dejó ver cuando pequeña en medio de una presentación en su colegio.

En las isugientes imágenes la influenciadora compartió varias imágenes de lo que ha sido su proceso y mejores momentos en diferentes tarimas y escenarios.

Dentro del carrusel, Valeria dejó otra emotiva imagen de su infancia cuando hizo un baile típico de Colombia en una presentación en su colegio.

Junto a estas emotivas instantáneas que podrás ver a continuación, Valeria fue sincera al confesar que nunca se imaginó una vida más allá de los escenarios.

No hay vida en la que me imagine lejos de un escenario.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado las fotos de Valeria Aguilar?

Como era de esperarse estas imágenes de Valeria Aguilar no han pasado por desapercibido entre sus seguidores y muchos la han llenado de comentarios de elogio.

Precisamente, varios de sus excompañeros de MasterChef Celebrity han reaccionado a la publicación, entre ellas Valentina Taguado, quien no ocultó su encanto con la publicación de su amiga.

Asimismo, muchos le han expresado a Valeria que se ve irreconocible cuando pequeña y también le han aplaudido su perseverancia y amor por el arte.

Valeria Aguilar
Valeria Aguilar mostró cómo lucía cuando pequeña. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra Yina Calderón

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Juliana Calderón publicó su primera foto junto a su novio Juliana Calderón

Juliana Calderón compartió su primera foto con quien sería su nueva pareja, ¿el ex de Aida Merlano?

Juliana Calderón sorprendió al publicar su primera foto con el que sería su nueva pareja y le preguntan si es el ex de Aida Victoria Merlano.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”