Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar se dio a conocer ante millones de televidentes tras su paso por MasterChef Celebrity 2025 en donde conquistó y sorprendió a muchos con su carisma y personalidad.

¿Cómo lucía Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, en el pasado?

Valeria Aguilar salió de la cocina más famosa del mundo hace varias semanas, sin embargo, a través de sus redes sociales se ha mantenido activa compartiéndole contenido a sus seguidores.

Además, la influenciadora e improvisadora empezó un formato de humor junto a la también participante de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado, en el que viajan por diferentes ciudades de Colombia.

Sin duda alguna Valeria ha logrado meterse en el corazón de miles de personas y por eso, sus publicaciones jamás pasan por desapercibido en redes sociales.

Muestra de esto fue una reciente publicación en donde Valeria sacó a la luz varias fotografías de su pasado en especial unas de su infancia.

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos inéditas de su pasado. (Foto del Canal RCN)

¿Qué confesión hizo Valeria Aguilar junto a las emotivas fotos de su pasado?

Valeria Aguilar empezó su carrusel de fotografías con una tierna instantánea en la que se dejó ver cuando pequeña en medio de una presentación en su colegio.

En las isugientes imágenes la influenciadora compartió varias imágenes de lo que ha sido su proceso y mejores momentos en diferentes tarimas y escenarios.

Dentro del carrusel, Valeria dejó otra emotiva imagen de su infancia cuando hizo un baile típico de Colombia en una presentación en su colegio.

Junto a estas emotivas instantáneas que podrás ver a continuación, Valeria fue sincera al confesar que nunca se imaginó una vida más allá de los escenarios.

No hay vida en la que me imagine lejos de un escenario.

¿Qué reacciones ha dejado las fotos de Valeria Aguilar?

Como era de esperarse estas imágenes de Valeria Aguilar no han pasado por desapercibido entre sus seguidores y muchos la han llenado de comentarios de elogio.

Precisamente, varios de sus excompañeros de MasterChef Celebrity han reaccionado a la publicación, entre ellas Valentina Taguado, quien no ocultó su encanto con la publicación de su amiga.

Asimismo, muchos le han expresado a Valeria que se ve irreconocible cuando pequeña y también le han aplaudido su perseverancia y amor por el arte.