Tatana Mejía reveló detalles acerca de su relación con su gemela, Manuela Mejía: esto contó

Tatana Mejía, aspirante a La Casa de los Famosos, reveló como es su relación con su hermana, Manuela Mejía, de quien pocos sabían.

Tatana Mejía contó como es su relación con su gemela, Manuela Mejía / (Foto del Canal RCN)

Luego de que Natalia Mejía, más conocida como Tatana, anunciara su interés de participar en La Casa de los Famosos 2026, los internautas no tardaron en recordar los detalles que ha revelado acerca de cómo es su relación con su gemela, Manuela Mejía.

¿Qué ha dicho Tatana Mejía sobre su relación con su gemela, Natalia Mejía?

Recientemente, se ha conocido que Tatana Mejía forma parte del cuarto grupo de aspirantes a La Casa de los Famosos Colombia. La creadora de contenido se ha caracterizado por mostrar su vida sin filtros, por lo cual, en varias ocasiones, ha revelado detalles de su vida familiar y la relación con sus hermanos.

Tatana Mejía habla sobre relación con su gemela Natalia Mejía / (Foto de Freepik)

Aunque ha destacado que su relación con Sebastián, ‘Tatán’ Mejía, es buena y está forjada en torno al respeto y el cariño mutuo, resalta que junto a su hermana comparte muchos momentos de diversión. En redes, compartieron un video en el cual confundieron a su sobrina Alicia a causa de su parecido físico.

Los internautas, por su parte, han destacado que el vínculo entre estas gemelas es notoriamente fuerte y se basa en una conexión profunda.

¿Quién es Manuela Mejía, la gemela de Tatana Mejía?

Según las declaraciones de sus propios hermanos, Manuela Mejía es una persona reservada y familiar. A diferencia de Tatán y Tatana, no acostumbra a compartir muchos detalles de su vida a través de redes sociales y se enfoca en tener una vida tranquila al lado de sus seres queridos.

Los internautas destacan las diferencias entre las hermanas: Tatana es más extrovertida y espontánea, mientras que Manuela mantiene un perfil discreto y prefiere una vida tranquila junto a su familia.

¿Tatana Mejía formará parte de La Casa de los Famosos 2026?

La creadora de contenido, que cuenta con más de 166 mil seguidores en redes sociales, ha destacado que basa su contenido en humor, reflexiones y momentos que muestran a una mujer real, sin adornos.

Tatana Mejía, aspirante a La Casa de los Famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

En varias ocasiones, Tatana ha asegurado que puede ser esa amiga que te dice lo que necesitas escuchar, siempre con una sonrisa en el rostro. En redes, los fans destacan que su estilo espontáneo y su capacidad de reírse de sí misma la ha hecho muy cercana a su comunidad.

Su postulación al reality ha despertado curiosidad entre los seguidores, quienes esperan ver cómo su carisma y espontaneidad se reflejan dentro del concurso, especialmente ahora que sus anécdotas familiares también llaman la atención.

