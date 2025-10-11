Así reaccionó Johana Velandia a las críticas por su entrevista a Carín León, ¿qué le preguntó?

El pasado sábado 8 de noviembre, Bogotá vibró con el esperado concierto de Carín León en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Johana Velandia fue blanco de críticas por parte de los internautas por su entrevista con el cantante mexicano. (Foto de Johana Velandia - Canal RCN)

El artista mexicano, en el marco de su gira Boca Chueca Tour 2025, ofreció un espectáculo de más de dos horas cantando todos sus éxitos, acompañado por invitados especiales como Silvestre Dangónd y Kany García.

El evento fue un éxito rotundo, con miles de asistentes. Pero más allá de la música, una entrevista realizada por Johana Velandia, conductora del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, al cantante mexicano, causó revuelo en redes sobre todo por uno de los temas tratados por Johana en la entrevista.

¿Qué pasó en la entrevista de Johana Velandia con Carín León?

Johana compartió durante el programa la situación que vivió con los internautas tras publicar la entrevista con el cantante.

La humorista le preguntó a Carín si había “consumido gordita”, a lo que Carín respondió que sí con humor.

Aunque el momento fue recibido con risas en el set, la publicación del video en redes sociales desató una ola de críticas.

Muchos internautas acusaron a Johana de “normalizar la gordura" y de romantizarla como si fuera algo positivo.

“Pues háganme una recolecta y me dan la plata”, expresó Johana Velandia en el video.

¿Cómo respondió Johana Velandia a las críticas de los internautas tras su entrevista con Carín León?

La comediante respondió que se quiere así y que no le ve problema a su gordura porque a pesar de eso no ha tenido problemas de salud graves.

También explicó que el cuerpo no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, y que si alguien no lo ve como un problema, no tiene porque cambiar solo para agradar a los demás.

Además, Johana dijo que ella no le decía a la gente fea cuando le parecía fea, cuestionando la necesidad de las personas de emitir opiniones sobre el físico de los demás.

Para Johana, el respeto empieza por reconocer que cada cuerpo tiene su historia, y que la salud no siempre se refleja en estándares estéticos.

Valentina Taguado, compañera de Johana en ¿Qué hay pa’ dañar?, también se pronunció. Con su estilo directo, se sumó al mensaje de que cada quien debe hacerse cargo de lo que consume en redes y que si algo no les gusta, no tienen por qué seguirlo ni replicarlo.

Además, lanzó una reflexión que apuntaba a que, si alguien ve algo admirable en otra persona, en lugar de criticar, debería intentar superarlo.