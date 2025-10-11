Angélica Sierra, la aspirante a La Casa de los Famosos que dejó de ser DJ para cantar música norteña

La cantante de música norteña, Angélica Sierra, ha llamado la atención en redes sociales al ser parte del cuarto grupo de aspirantes a La Casa de los Famosos 2026. Desde la admiración, sus fans recuerdan el momento en el que la artista decidió abandonar su profesión como Dj para dedicarse a cantar música norteña.

¿Cómo Angélica Sierra pasó de ser DJ urbana a cantante de música norteña?

Angélica Sierra, oriunda de Pacho, Cundinamarca, es una artista que ha recorrido distintos caminos dentro de la música hasta consolidarse como una de las voces femeninas más representativas del género norteño en Colombia.

Su carrera comenzó en Bogotá, donde se desempeñó como DJ de música urbana, conquistando escenarios y desarrollando un estilo que más tarde evolucionaría hacia una propuesta musical completamente distinta.

Angélica Sierra y su trayectoria en el ámbito musical / (Fotos de Freepik)

El cambio llegó cuando decidió explorar la música popular. Su talento vocal y su autenticidad le permitieron destacarse rápidamente, especialmente tras el lanzamiento del video de “Amor Ilegal”, el cual se volvió viral y marcó un punto de inflexión en su carrera artística.

¿Por qué Angélica Sierra decidió ser cantante de música norteña?

Después de consolidarse en la música popular, Angélica Sierra afirma que decidió seguir el llamado de su corazón para dedicarse por completo al género norteño. Según ha expresado en diversas entrevistas, este estilo representa sus raíces y la conexión con el campo colombiano, valores que busca reflejar en cada interpretación.

Angélica Sierra decidió seguir el llamado de su corazón / (Foto del Canal RCN)

Los seguidores de la artista destacan su compromiso por darle visibilidad a las mujeres dentro de un género tradicionalmente liderado por hombres. Sierra ha manifestado su deseo de ser pionera y abrir puertas para que otras intérpretes femeninas puedan encontrar su espacio en la música norteña en Colombia.

¿Quién es Angélica Sierra, la aspirante a La Casa de los Famosos?

Con más de 114 mil seguidores en redes sociales, Angélica Sierra se ha ganado el reconocimiento del público por su voz potente y su manera de transmitir emociones genuinas. Los internautas afirman que su autenticidad y cercanía la han convertido en un ejemplo a seguir.



En cada presentación, la artista demuestra que su pasión va más allá del escenario. Su propósito es inspirar a otras mujeres a creer en sus sueños. Angélica continúa construyendo su legado como La Reina de la Música Norteña, fusionando su talento, sus raíces y su objetivo: llevar este género a lo más alto del panorama musical del país.