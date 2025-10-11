Esta es la trayectoria de Daniela Henao, la futbolista que podría llegar a La Casa de los Famosos

La futbolista Daniela Henao se ha convertido en una de las figuras más comentadas del momento luego de conocerse que es una de las aspirantes a La Casa de los Famosos 2026. Los internautas recordaron su paso por distintos equipos del fútbol profesional, resaltando su trayectoria dentro del deporte.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Daniela Henao en el fútbol colombiano?

Daniela Henao Salgado, nacida el 16 de noviembre de 1995 en Medellín, ha construido una sólida carrera en el fútbol femenino colombiano. Su talento y perseverancia la han convertido en una deportista reconocida tanto dentro como fuera del campo de juego.

Su recorrido profesional comenzó en el fútbol 11, donde formó parte de importantes clubes del país:

Atlético Nacional: Inició su carrera profesional con uno de los equipos más representativos de la liga femenina.

Inició su carrera profesional con uno de los equipos más representativos de la liga femenina. La Equidad y Cortuluá: Continuó su crecimiento deportivo demostrando su capacidad goleadora y constancia en el alto rendimiento.

Continuó su crecimiento deportivo demostrando su capacidad goleadora y constancia en el alto rendimiento. América de Cali: Fue subcampeona de la Liga Águila Femenina tras disputar la final ante Independiente Medellín, consolidándose como una de las figuras destacadas del torneo.

Además, Henao ha participado en procesos de la Selección Colombia, especialmente en la modalidad de fútbol sala, donde fue convocada a varios microciclos con el equipo Nacional, reafirmando su versatilidad como deportista.

¿Cómo evolucionó la carrera deportiva de Daniela Henao?

Antes de consolidarse en el fútbol profesional, Daniela se formó en el futsal, disciplina que le permitió desarrollar una técnica impecable y un control de balón destacado. Esa experiencia la llevó a incursionar en el freestyle football, modalidad que practica desde los seis años y con la que ha destacado por su precisión.

Daniela Henao destaca en el fútbol femenino / (Foto de AFP)

Gracias a sus habilidades, ha compartido contenido junto a figuras del entretenimiento como el cantante Maluma, mostrando una faceta más cercana y dinámica de su talento. Los fans destacan que su estilo es una mezcla entre disciplina y carisma, cualidades que destacan en un entorno competitivo como el del reality.

¿Quién es Daniela Henao, aspirante a La Casa de los Famosos?

Con más de 835 mil seguidores en redes sociales, Daniela Henao ha construido una comunidad que sigue de cerca su día a día. En sus plataformas comparte entrenamientos, viajes y reflexiones sobre su carrera, inspirando a mujeres que ven en ella un ejemplo de esfuerzo y determinación.

Daniela Henao podría estar en La Casa de los Famosos / (Foto del Canal RCN)

Ahora, busca un nuevo reto al aspirar a un cupo en La Casa de los Famosos Colombia. Según sus seguidores, su participación en el programa sería una oportunidad para mostrar una faceta diferente: la de una deportista competitiva y auténtica que enfrenta nuevos retos fuera del deporte.

Los internautas afirman que su carácter fuerte, su constancia y su mentalidad ganadora podrían llevarla lejos en la competencia. De conseguir su ingreso, en redes destacan que Daniela Henao demostraría que la disciplina que se forja en el deporte también puede llevar a cabo en el mundo del entretenimiento.