¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

El cantante Giovanny Ayala reveló a sus miles de fanáticos una inesperada confesión sobre si situación económica provocando diversas reacciones.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre su economía?

A través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su cuarto hablándole a sus admiradores.

En la grabación menciona que dudó mucho en contar su realidad, pero confesó que estaba sin dinero.

"La fuerza que estoy haciendo para contarles algo muy personal a todos ustedes, lo pensé muchísimo, no es fácil, pero ya lo decidí: Ando sin plata, estoy apretado, apretado, qué vergüenza con ustedes", expresó.

Sin embargo, después hizo mención de que su solución es que está vendiendo sus errores, pues ha escuchado que estos se pagan muy caros.

Artículos relacionados Yina Calderón Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

¿Giovanny Ayala generó controversia como estrategia de marketing?

Tras sus palabras, miles de seguidores reaccionaron en redes sociales, donde muchos se mostraron preocupados al respecto, mientras que otros señalaron que era evidente que se trataba de la promoción de su próximo sencillo musical.

Pocos le creen que esté mal económicamente, pues momentos antes había ofrecido una millonaria recompensa para encontrar a un hombre que se había ido contra un animal y cuyo momento quedó registrado y se hizo viral en redes sociales, contradiciendo sus palabras.

Varios internautas lo han criticado mencionando que no debería generar una polémica o preocupación entre sus fanáticos para promocionar su música, mientras que otros han indicado que la forma de pautar se ha transformado y es la única manera de que puedan sonar.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara rompió en llanto tras sorprendente noticia en sus últimos días de embarazo

Por ahora, el cantante no ha esclarecido sus declaraciones, generando diversas reacciones en redes sociales sobre sus palabras.

Por el momento, Giovanny Ayala sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con su música y su estilo de vida en sus redes sociales, además de estar promocionando sus más recientes temas musicales, con los que espera tener gran acogida entre el público.

Mientras tanto, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con el cantante y si efectivamente se trató de un lanzamiento musical.