Paola Jara sorprende al mostrar cómo lucía cuando tenía 20 años, ¿irreconocible?

Paola Jara sorprendió al mostrar a sus seguidores cómo lucía a los 20 años, dejando ver un lado irreconocible de su juventud.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Paola Jara publicó en sus historias de Instagram cómo lucía a sus 20 años. (Foto: Canal RCN)

Paola Jara sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una foto de cuando tenía 20 años. La imagen revela un estilo juvenil y natural que muchos no habían visto, mostrando cómo lucía en sus inicios.

¿Cómo lucía Paola Jara a los 20 años?

La cantante de música popular sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram al compartir tres fotos donde luce un corto vestido negro combinado con altas botas a juego.

Las imágenes, que parecen tomadas en un estudio fotográfico, reflejan un estilo fresco y natural de la artista antioqueña, donde se ve cómo ha cambiado con el paso del tiempo, pero manteniendo su sonrisa y su energía juvenil.

Paola Jara publica foto cuando tenía 20 años
Paola Jara dejó sorprendidos a sus seguidores al revelar cómo lucía sus 20 años. (Foto: Jason Koerner/ Getty Images/AFP)

Junto a las fotos, la intérprete de ‘Mala Mujer’ recordó sus 20 años, destacando cómo sus rasgos se mantienen con el tiempo, aunque con un aire más joven y espontáneo.

Yo también tuve 20 años”, expresó acompañándolo con un emoji de pena.

¿Por qué decidió Paola Jara compartir esta foto en sus historias?

Paola no explicó los motivos exactos, pero parece que quiso compartir un momento nostálgico de su juventud.

Publicarla en sus historias le permitió mostrar esta etapa de su vida de forma cercana, sin generar grandes reacciones públicas, sino como un guiño para sus seguidores más atentos.

Además, la cantante ha estado compartiendo pequeños detalles sobre su embarazo y la pronta llegada de Emilia, lo que hace que sus seguidores la vean más cercana y auténtica.

Paola Jara publica foto cuando tenía 20 años
Paola Jara está a punto de dar a luz a Emilia, hija del también cantante Jessi Uribe. (Foto: Gladys Vega/Getty Images/AFP)

¿Cuántos procedimientos estéticos se ha hecho Paola Jara?

La artista de 42 años ha sido muy abierta sobre los cambios estéticos que ha realizado a lo largo de los años.

Entre los principales, ha mencionado una liposucción, una rinoplastia y una reducción de su busto, destacando que estos procedimientos fueron decisiones personales para sentirse más cómoda con su cuerpo y proyectar seguridad en el escenario.

Además de estos, la cantante ha optado por tratamientos no invasivos en el rostro, como técnicas de tensado de piel y estimulación de colágeno, que le permiten mantener un aspecto juvenil sin recurrir a intervenciones más agresivas.

