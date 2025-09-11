Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara emocionó con nueva publicación antes de dar a luz: “Nuestro milagro”

Paola Jara aumenta la expectativa desde las redes sociales a escaso tiempo de llegar al mundo su hija Emilia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Paola Jara promociona por estos días una canción dedicada a su hija Emilia.
Paola Jara cuenta las horas para tener en sus brazos a su hija Emilia. Foto: Canal RCN

Paola Jara estaría a horas de dar a luz. La cantante antioqueña y esposa de Jessi Uribe vive con emoción sus últimos momentos de embarazo y espera con ansias la llegada de Emilia, como será llamada la pequeña que viene en camino.

¿Cuál fue la publicación de Paola Jara en sus últimos días de embarazo?

Paola y Jessi decidieron lanzar una canción dedicada a ella y el videoclip ya suma más de 200 mil reproducciones en la plataforma de YouTube.

Artículos relacionados

Los artistas están felices por ese nuevo sencillo, pues quisieron rendirle un homenaje al símbolo de su amor. Cabe destacar que, es el primer hijo de Paola, aunque el quinto del intérprete santandereano.

Fruto de su anterior matrimonio con Sandra Barrios, Jessi concibió cuatro hijos, cuyos nombres son: Luna, Sarah, Alan y Roy.

Paola Jara tendrá su primer hijo, mientras que será el quinto de Jessi Uribe.
Paola Jara lanzó una canción dedicada a su primera hija con Jessi Uribe. Foto: AFP - Romain Maurice

Y mientras llega oficialmente al mundo Emilia, Paola y Jessi calman la ansiedad con la promoción de su tema dedicado a la pequeña. La antioqueña hizo una nueva publicación en su cuenta de Instagram y llenó de más emoción a los internautas.

“Ya escucharon y vieron el video de Emilia? Nuestro milagro de Dios”, escribió la intérprete de éxitos como ‘Mala mujer’, ‘Salud por él’ y ‘La conquista’.


Jessi y Paola se casaron en mayo del 2022, tres años después de iniciar su relación oficialmente, que en su momento generó polémica y estuvo marcada por una presunta infidelidad.

La pareja de artistas, sin embargo, ha logrado dejar atrás esas situaciones mediáticas y hoy solo aguarda por el nacimiento de Emilia.

Artículos relacionados

Este es el primer embarazo de Paola y, como era de esperarse, lo ha vivido con emoción y expectativa, pero también le ha traído grandes noticias.

¿Cuál fue la noticia que hizo llorar a Paola Jara en medio de su embarazo?

En medio de la dulce espera se confirmó la nominación de la cantante para el Grammy Anglo, una noticia que se terminó de sumar al gran momento que vive a nivel personal.

Sigo como sin creer aún esta noticia que recibí mientras hacíamos medios de Emilia junto a mi amor. De verdad que es increíble todo lo que ha pasado las últimas 24 horas. Ni en mis sueños más grandes estaba el ser NOMINADA A UN GRAMMY ANGLO

En un video publicado en sus redes sociales, Paola expresó que “es el resultado de muchos años de trabajo, de todo el esfuerzo y sacrificio de muchas personas apoyándome y sobre todo de ustedes mis fans que nunca me ha abandonado aún en los momentos más difíciles. GRACIAS DIOS MÍO por todas las bendiciones".

Paola Jara en sus últimas semanas de embarazo
Paola Jara fue nominada al Grammy Anglo en medio de su embarazo. Foto: AFP - Jason Koerner

En febrero del 2026 se celebrará una nueva edición de los Premios Grammy, cuyos nominados se conocieron el pasado 7 de noviembre.

Artículos relacionados

En la categoría Álbum del Año sobresalen Bad Bunny, Justin Bieber, Lady Gaga y Sabrina Carpentier, mientras que en Canción del Año se perfilan para ganar Lady Gaga, Bad Bunny, Billie Eilish y Sabrina Carpentier.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reacciona a la fecha en la que Epa Colombia saldría de la cárcel: "Ojalá sea verdad"

Yina Calderón se enteró en el reality de República Dominicana acerca del día en el que Epa Colombia quedaría en libertad.

Mamá de Epa Colombia Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia reveló esperanzador mensaje: "muy pronto estarás nuevamente"

La madre de Epa Colombia aumentó la ilusión de que la influenciadora podría quedar pronto en libertad.

Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’ Ornella Sierra

Ornella causa sensación al recrear icónico baile de Navidad de Lindsay Lohan en 'Chicas pesadas'

Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores al revivir el famoso baile navideño de Chicas pesadas.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia sigue revelando los perfiles de las personas que anhelan ser parte del reality del Canal RCN.

Giovanny Ayala en crisis económica Giovanny Ayala

¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

Fallece famoso actor, Nabil Shaban tras padecer extraña enfermedad llamada huesos de cristal Talento internacional

Muere famoso actor a los 72 años por la rara enfermedad de 'huesos de cristal'

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”