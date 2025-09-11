Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de B-King compartió mensaje dedicado a B-King a casi dos meses de su muerte

A casi dos meses de la muerte de B-King, su hermana lo recordó con un emotivo mensaje en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de B-King conmovió al dedicarle palabras a su hermano fallecido
Hermana de B-King reaparece con sentido mensaje a casi dos meses de su partida. (Foto Canal RCN).

A casi dos meses del fallecimiento del cantante colombiano Bayron Sánchez B-King, su hermana, Stefanía Agudelo, compartió en redes sociales un mensaje dedicado al artista con el que logró conmover a sus cientos de seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que compartió la hermana de B-King en su honor?

Días después de anunciar públicamente la creación de una fundación en pro de los perros en condición de calle como homenaje a su hermano, Stefanía Agudelo reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a B-King.

La foto más dolorosa: mamá de B-King recordó al artista con emotivo mensaje
Mamá de B-King conmueve con la fotografía con la que recordó al cantante. (Foto Canal RCN).

A pocos días de que el difunto artista cumpla dos meses de su fallecimiento, Stefanía compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, una fotografía del mar bajo un cielo completamente despejado, acompañada de un breve pero sentido mensaje:

"Mi King, te amo hasta la eternidad."

Vale la pena destacar que Agudelo ha manifestado en varias ocasiones que no se cansará de recordar y rendir homenaje a su hermano para que nunca sea olvidado, pues su trágica partida continúa generando tristeza entre decenas de personas.

¿Cómo falleció el cantante colombiano B-King?

La muerte de B-King ocurrió de manera inesperada, pues el artista viajó a México junto a su equipo de trabajo con el anhelo de cumplir uno de sus más grandes sueños: ser reconocido como un artista a nivel internacional.

Artículos relacionados

Y aunque el joven cantante lo consiguió al realizar su primera presentación en el exterior, días después fue hallado sin vida a la orilla de una carretera del Estado de México, junto a Regio Clown, el hombre que lo contactó y contrató para que presentara en un festival de electrónica en el territorio azteca.

La familia de B-King sorprendió con un noble gesto para mantener vivo su legado
La conmovedora iniciativa con la que la familia de B-King quiere mantenerlo presente. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

Semanas después del suceso, el cuerpo sin vida del artista colombiano logró ser repatriado a su natal país y hoy por hoy sus restos reposan en un cementerio de Medellín, en donde familiares y amigos cercanos se reunieron para darle una despedida digna.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reacciona a la fecha en la que Epa Colombia saldría de la cárcel: "Ojalá sea verdad"

Yina Calderón se enteró en el reality de República Dominicana acerca del día en el que Epa Colombia quedaría en libertad.

Mamá de Epa Colombia Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia reveló esperanzador mensaje: "muy pronto estarás nuevamente"

La madre de Epa Colombia aumentó la ilusión de que la influenciadora podría quedar pronto en libertad.

Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’ Ornella Sierra

Ornella causa sensación al recrear icónico baile de Navidad de Lindsay Lohan en 'Chicas pesadas'

Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores al revivir el famoso baile navideño de Chicas pesadas.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia sigue revelando los perfiles de las personas que anhelan ser parte del reality del Canal RCN.

Giovanny Ayala en crisis económica Giovanny Ayala

¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

Fallece famoso actor, Nabil Shaban tras padecer extraña enfermedad llamada huesos de cristal Talento internacional

Muere famoso actor a los 72 años por la rara enfermedad de 'huesos de cristal'

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”