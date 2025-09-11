Hermana de B-King compartió mensaje dedicado a B-King a casi dos meses de su muerte

A casi dos meses del fallecimiento del cantante colombiano Bayron Sánchez B-King, su hermana, Stefanía Agudelo, compartió en redes sociales un mensaje dedicado al artista con el que logró conmover a sus cientos de seguidores.

¿Cuál fue el mensaje que compartió la hermana de B-King en su honor?

Días después de anunciar públicamente la creación de una fundación en pro de los perros en condición de calle como homenaje a su hermano, Stefanía Agudelo reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a B-King.

Mamá de B-King conmueve con la fotografía con la que recordó al cantante. (Foto Canal RCN).

A pocos días de que el difunto artista cumpla dos meses de su fallecimiento, Stefanía compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, una fotografía del mar bajo un cielo completamente despejado, acompañada de un breve pero sentido mensaje:

"Mi King, te amo hasta la eternidad."

Vale la pena destacar que Agudelo ha manifestado en varias ocasiones que no se cansará de recordar y rendir homenaje a su hermano para que nunca sea olvidado, pues su trágica partida continúa generando tristeza entre decenas de personas.

¿Cómo falleció el cantante colombiano B-King?

La muerte de B-King ocurrió de manera inesperada, pues el artista viajó a México junto a su equipo de trabajo con el anhelo de cumplir uno de sus más grandes sueños: ser reconocido como un artista a nivel internacional.

Y aunque el joven cantante lo consiguió al realizar su primera presentación en el exterior, días después fue hallado sin vida a la orilla de una carretera del Estado de México, junto a Regio Clown, el hombre que lo contactó y contrató para que presentara en un festival de electrónica en el territorio azteca.

La conmovedora iniciativa con la que la familia de B-King quiere mantenerlo presente. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

Semanas después del suceso, el cuerpo sin vida del artista colombiano logró ser repatriado a su natal país y hoy por hoy sus restos reposan en un cementerio de Medellín, en donde familiares y amigos cercanos se reunieron para darle una despedida digna.