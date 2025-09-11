Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W habló sobre ser mamá de dos niños y desató risas con su sincera confesión

Luisa Fernanda W realizó una divertida queja sobre la maternidad al criar dios hombres que hizo reír a sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W hizo reír a sus seguidores con su honesta reflexión sobre la maternidad
Luisa Fernanda W confesó lo que realmente piensa de ser mamá de dos niños. (Foto Canal RCN).

Luisa Fernanda W, reconocida influenciadora colombiana y empresaria, divirtió a sus cientos de seguidores al compartir su experiencia como mamá de dos varones con edades similares. La joven mujer no pudo contener su asombro frente a las situaciones que suele enfrentar con sus hijos día a día.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre ser madre de dos varones?

A través de un corto audiovisual compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W habló sobre su experiencia como madre de dos niños y buscó apoyo de otras mujeres que vivan algo similar, provocando risas entre los internautas.

El hijo de Luisa Fernanda W sorprende al decir que recuerda cuando estaba en su pancita
El hijo de Luisa Fernanda W enternece al hablar sobre su vida antes de nacer. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido no dudó en mostrar cómo suelen ser sus días junto a sus hijos, destacando la energía inagotable que tienen. Según contó, por más que jueguen y corran, los momentos de calma son escasos.

"Ser mamá de varones ¿qué? Uno qué hace con toda la testosterona; juegan, pel3an todo el día, gritan... Uno es como intentando salvarlos todo el tiempo de un golp3, ay, no".

Con estas declaraciones, Luisa Fernanda W logró desatar risas entre sus seguidores, en especial de quienes también son madres de varones y se sintieron identificadas con la situación que describió la influenciadora.

¿Quiénes son los hijos de Luisa Fernanda W?

Vale la pena destacar que Luisa Fernanda W es madre de dos pequeños niños: Máximo de 5 años y Domenic de 3 años, ambos productos de su relación con su prometido, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Hasta el momento la pareja no ha hablado de tener más hijos, por lo que se desconoce si su familia continuará en crecimiento o si por el contrario Máximo y Domenic serán sus únicos hijos, pues la pareja actualmente se encuentra realizando nuevos proyectos en sus respectivas profesiones tras instalarse en territorio mexicano.

De esta manera, hasta el momento la familia de la reconocida pareja está conformada por ellos cuatro.

