Yina Calderón revela por qué cambió su aspecto físico: tuvo que ver por sus hermanas

En medio de la tensión que se vive en 'La mansión de Luinny' tras el conflicto entre Yina Calderón y su compañera La Piry, salió a la luz un video donde la empresaria revela el verdadero motivo por el que decidió cambiar su aspecto físico, una razón que estaría relacionada con sus hermanas.

¿Por qué Yina Calderón decidió cambiar su aspecto físico?

La empresaria huilense ha abierto a su corazón en el nuevo reality del que hace parte y que se emite desde República Dominicana, para mencionarle a una de sus compañeras que decidió empezar a cambiar su cuerpo al notar que se sentía la más fea de las hermanas Calderón.

Yina Calderón abrió su corazón y aseguró ser la más fea de sus hermanas. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con sus palabras, Claudia Leonela y Juliana siempre fueron más lindas que ella, y al sentirse acomplejada decidió empezar a hacerse retoques para mejor su aspecto.

Yo siempre fui la más feíta, por eso me hice tantas cosas, y aun así sigo normal. Imagínate como era", dijo.

Ante sus inesperadas palabras, su compañera intentó animarla diciéndole que no era fea, pero Yina respondió con humor que sí lo era, aunque una “fea con actitud”.

¿Cómo reaccionaron los usuarios a la confesión de Yina Calderón sobre sentirse la más fea de sus hermanas?

Algunos internautas aprovecharon la oportunidad para burlarse de la creadora de contenido huilense, señalando que al menos estaba reconociendo lo que ellos pensaban.

Por otro lado, muchos salieron en su defensa, afirmando que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es una mujer hermosa y que nadie tiene derecho a juzgarla.

Mientras tanto, otros usuarios opinaron que Yina siempre tuvo una belleza natural, pero que al someterse a múltiples procedimientos estéticos terminó afectando su apariencia.

Usuarios en redes se burlaron de Yina Calderón por confesar que se siente fea. (Foto: Canal RCN)

¿Cuántos procedimientos estéticos se ha hecho Yina Calderón?

Yina Calderón ha reconocido públicamente que se ha sometido a más de 20 procedimientos estéticos a lo largo de su vida.

Entre ellos se destacan intervenciones como aumento de glút3os y s3nos, liposucción, bichectomía, perfilado facial y varias correcciones de biopolímeros, que en su momento pusieron en riesgo su salud.

La empresaria ha asegurado que muchos de estos cambios surgieron por inseguridades personales y presiones sociales, aunque con el tiempo ha aprendido a aceptar su cuerpo.