Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón revela por qué cambió su aspecto físico: tuvo que ver por sus hermanas

Yina Calderón se sinceró desde República Dominicana y contó que su cambio físico estaría ligado a sus hermanas.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón abrió su corazón y reveló en 'La mansión de Luinny' por qué cambió su cuerpo. (Foto: Canal RCN)

En medio de la tensión que se vive en 'La mansión de Luinny' tras el conflicto entre Yina Calderón y su compañera La Piry, salió a la luz un video donde la empresaria revela el verdadero motivo por el que decidió cambiar su aspecto físico, una razón que estaría relacionada con sus hermanas.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón decidió cambiar su aspecto físico?

La empresaria huilense ha abierto a su corazón en el nuevo reality del que hace parte y que se emite desde República Dominicana, para mencionarle a una de sus compañeras que decidió empezar a cambiar su cuerpo al notar que se sentía la más fea de las hermanas Calderón.

Yina Calderón confesó por qué decidió hacerse retoques físicos
Yina Calderón abrió su corazón y aseguró ser la más fea de sus hermanas. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con sus palabras, Claudia Leonela y Juliana siempre fueron más lindas que ella, y al sentirse acomplejada decidió empezar a hacerse retoques para mejor su aspecto.

Yo siempre fui la más feíta, por eso me hice tantas cosas, y aun así sigo normal. Imagínate como era", dijo.

Ante sus inesperadas palabras, su compañera intentó animarla diciéndole que no era fea, pero Yina respondió con humor que sí lo era, aunque una “fea con actitud”.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los usuarios a la confesión de Yina Calderón sobre sentirse la más fea de sus hermanas?

Algunos internautas aprovecharon la oportunidad para burlarse de la creadora de contenido huilense, señalando que al menos estaba reconociendo lo que ellos pensaban.

Por otro lado, muchos salieron en su defensa, afirmando que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es una mujer hermosa y que nadie tiene derecho a juzgarla.

Mientras tanto, otros usuarios opinaron que Yina siempre tuvo una belleza natural, pero que al someterse a múltiples procedimientos estéticos terminó afectando su apariencia.

Yina Calderón confesó por qué decidió hacerse retoques físicos
Usuarios en redes se burlaron de Yina Calderón por confesar que se siente fea. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuántos procedimientos estéticos se ha hecho Yina Calderón?

Yina Calderón ha reconocido públicamente que se ha sometido a más de 20 procedimientos estéticos a lo largo de su vida.

Entre ellos se destacan intervenciones como aumento de glút3os y s3nos, liposucción, bichectomía, perfilado facial y varias correcciones de biopolímeros, que en su momento pusieron en riesgo su salud.

La empresaria ha asegurado que muchos de estos cambios surgieron por inseguridades personales y presiones sociales, aunque con el tiempo ha aprendido a aceptar su cuerpo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reacciona a la fecha en la que Epa Colombia saldría de la cárcel: "Ojalá sea verdad"

Yina Calderón se enteró en el reality de República Dominicana acerca del día en el que Epa Colombia quedaría en libertad.

Mamá de Epa Colombia Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia reveló esperanzador mensaje: "muy pronto estarás nuevamente"

La madre de Epa Colombia aumentó la ilusión de que la influenciadora podría quedar pronto en libertad.

Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’ Ornella Sierra

Ornella causa sensación al recrear icónico baile de Navidad de Lindsay Lohan en 'Chicas pesadas'

Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores al revivir el famoso baile navideño de Chicas pesadas.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia sigue revelando los perfiles de las personas que anhelan ser parte del reality del Canal RCN.

Giovanny Ayala en crisis económica Giovanny Ayala

¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

Fallece famoso actor, Nabil Shaban tras padecer extraña enfermedad llamada huesos de cristal Talento internacional

Muere famoso actor a los 72 años por la rara enfermedad de 'huesos de cristal'

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”