Yina Calderón se pronuncia tras su enfrentamiento con La Piry: "no soy una perita en dulce"

Yina Calderón aprovechó las cámaras del reality grabado en República Dominicana para hablar sobre lo ocurrido con La Piry, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre lo sucedido con La Piry en 'La mansión de Luinny'?

Luego de que Luinny decidiera que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no debería ser expulsada tras haber agr3dido a su compañera de reality, la influencer decidió dirigirse ante las cámaras para expresar lo sucedido y enviar un mensaje a su familia.

Yina Calderón habló antes las cámaras y expuso por qué perdió sus impulsos. (Foto: Canal RCN)

Acompañada por dos de sus compañeras, Yina expresó que su fandom sabía que ella "no era una perita en dulce" y que a pesar de todos los conflictos que ha vivido en otros programas de convivencia, ha sido muy noble para lo que ha vivido en 'La mansión de Luinny'.

La verdad he sido provocada muchísimas veces sin querer ser la v!ctima, porque yo también provoco, pero la situación ya estaba muy difícil. Ustedes saben cómo esa señora Chanel me ha mald3cido, me ha echado enfermedades encima, me ha hecho brujería en las cámaras y la pájara atáqueme y atáqueme, expresó.

Asimismo, la empresaria dejó ver que no apoyaba este tipo de conductas, pero sintió que fue provocada y perdió el control.

¿Cómo reaccionaron en redes a las palabras de Yina Calderón sobre su enfrentamiento con La Piry?

Para sorpresa de muchos, varios usuarios en redes salieron en defensa de Yina Calderón y le expresaron su apoyo, asegurando que, aunque no simpatizan con ella, hizo bien en defenderse.

Por otro lado, algunos manifestaron su inconformidad con la producción del reality por no haberla expulsado tras el incidente.

Yina, tú no eres de mi aprecio, pero sé que tenía que defenderse", "Tú te defendiste, claro te provocó, así es tienes toda la razón" y "Yina te amamos, arriba sin miedo", fueron solo algunos de los comentarios.

Yina Calderón recibió el apoyo de usuario tras su enfrentamiento con La Piry. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ocasionó que Yina Calderón enfrentara a La Piry en 'La mansión de Luinny'?

La influencer huilense fue objeto de una broma por parte de La Piry quien le echo harina en el secador de pelo, al ver esto, Yina se ofuscó por lo que empezó una batalla de indirectas que la llevaron a actuar impulsivamente.

Sin embargo, aunque muchos consideraron que su comportamiento merecía la expulsión, Luinny decidió permitirle continuar en el reality, imponiéndole como sanción no consumir licor ni volver a dirigirse a La Bella Chanel ni a La Piry.