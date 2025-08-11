Yina Calderón pasó el límite con La Piry en 'La mansión de Luinny': ¿hubo expulsión?

¡Escándalo en 'La mansión de Luinny'! La empresaria Yina Calderón protagonizó un fuerte enfrentamiento con la dominicana La Piry que superó los límites permitidos.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaccionó al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro en pleno desfile

¿Qué pasó con Yina Calderón y La Piry en 'La mansión de Luinny'?

La creadora de contenido huilense se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de haber empujado a la piscina a la influencer dominicana La Piry.

En las imágenes que se han hecho virales se observa como Yina tras haber realizado esto se le abalanza a la mujer para agr3dirla físicamente.

Yina Calderón causó revuelo en redes al pasar el límite de lo permitido en 'La mansión de Luinny'. (Foto: Canal RCN)

Ante la sorpresa de todos, el equipo de producción y algunos miembros del reality realizado en República Dominicana, intervienen para separar a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia de la mujer.

Según informaron, La Piry sufrió una lesión en su brazo y tuvo que ser atendida de inmediato en urgencias.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influenciador murió tras sufrir atentado en motocicleta en Bucaramanga

¿Por qué Yina Calderón se enfrentó fuertemente a La Piry en 'La mansión de Luinny'?

El enfrentamiento comenzó después de que Yina fuera objeto de una broma con su secador de pelo; al parecer, La Piry junto a La Bella Chanel, quienes mantienen una rivalidad con la influencer, le aplicaron harina al aparato.

Al percatarse de la broma, la influencer de 34 años comenzó a lanzar indirectas hacia ambas participantes, lo que hizo que la tensión aumentara hasta que finalmente reaccionó de manera negativa contra La Piry.

Yina Calderón habría reaccionado de esta manera tras ser objeto de una broma. (Foto: Canal RCN)

¿Expulsaron a Yina Calderón de 'La mansión de Luinny'?

Ante lo ocurrido, el creador del reality, transmitido desde República Dominicana, reunió a los participantes para abordar la situación.

Durante la conversación, señaló que tanto Bella Chanel como La Piry habían estado provocando a Yina, aunque aclaró que escucharía todas las versiones antes de tomar una decisión definitiva.

Posteriormente, Luinny citó a ambas mujeres frente a todos y anunció que la dominicana recibiría una sanción por sus provocaciones.

No obstante, también comunicó que Yina sería expulsada de manera inmediata del programa debido a su reacción.

Yina Calderón fue expulsada de la competencia, pero Luinny resolvió que debería seguir en el reality. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, de manera inesperada, La Piry intervino para pedir que no expulsaran a Yina, asegurando que no deseaba que la empresaria abandonara la competencia.

Ante esto, Calderón respondió que, si permanecía en la mansión, la haría sentirse incómoda con su presencia.

Finalmente, Luinny sometió la situación a votación entre los demás concursantes, y pese a lo ocurrido, se decidió que Yina continuara en el reality, tras la petición de La Piry de que ella permaneciera.