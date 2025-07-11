Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón presumió su beso con Maluma en La mansión de Luinny: “la escena fue romántica”

Yina Calderón sorprendió a todos en La mansión de Luinny al relatar cómo fue su inesperado beso con Maluma.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue el beso entre Yina Calderón y Maluma que hoy vuelve a dar de qué hablar
Yina Calderón recordó su beso con Maluma y causó sensación en el reality. (Foto Canal RCN | AFP: Martin Bernetti).

Yina Calderón sorprendió a sus compañeros del reality al contar una anécdota muy recordada de su paso por Protagonistas de novela: su beso con el cantante urbano Maluma. Tras su relato, varios participantes le pidieron que se los presentara, sin imaginar que el momento fue efímero.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su beso con Maluma?

La polémica influenciadora colombiana aprovechó un momento de esparcimiento dentro del reality de República Dominicana La mansión de Luinny para contarle a sus compañeros cómo había sido su beso con el cantante paisa conocido internacionalmente como Maluma durante su paso por Protagonistas de novela.

Yina Calderón habló en el reality sobre el beso que se dio con Maluma en Protagonistas de novela
Yina Calderón contó en La mansión de Luinny cómo fue su beso con Maluma. (Foto Canal RCN).

La joven mujer aseguró que tras insistir repetidamente la producción del programa logró llevar a Maluma para que pudieran conocerse, y en medio de su interacción el joven cantante decidió darle un beso en la boca que quedó registrado para la historia de la televisión nacional.

Así mismo Calderón mencionó que el momento había sido muy romántico y hasta manifestó que en caso de no creerle le preguntaran a Karina García.

“Me llevaron a Maluma y me acuerdo de que la escena fue romántica y toda la vuelta. ‘Quién iba a pensar que de Yina yo me fuera a enamorar’, nunca se me va a olvidar cuando el cantó. Le gustaba a todas las peladas, y me dio un beso en la boca”, mencionó.

¿Cómo reaccionaron en La mansión de Luinny al beso de Yina Calderón y Maluma?

Al escuchar el relato de Yina Calderón, uno de los participantes presentes se mostró impactado y emocionado, pues le pidió que le presentara al cantante urbano ya que quisiera que él lo firmara en su compañía y así lanzar su carrera musical.

Así describió Yina Calderón su beso con Maluma en el reality: “fue romántico”
Yina Calderón reveló en La mansión de Luinny su recordado beso con Maluma. (Foto Canal RCN).

¿En la boca? Preséntamelo, yo quisiera que a mí me firmara la compañía de él. Él tiene un artista firmado que se llama Maisak que canta bien”

Sin embargo, Yina Calderón hizo caso omiso a la petición del hombre, pues no tendría contacto directo con el artista, y su beso con él solo era una anécdota para recordar.

