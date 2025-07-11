Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo reveló qué hizo con el anillo de compromiso de Alejandra Villafañe

El actor Raúl Ocampo, tenía en sus planes casarse con Alejandra Villafañe como la ilusión de que pudiera sanarse de su enfermedad.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en la nieta elegida.
Raúl Ocampo contó qué hizo con el anillo de compromiso de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

En el reciente capítulo de 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, Raúl Ocampo abrió su corazón para contar detalles desconocidos de cómo vivió la pérdida de Alejandra Villafañe, quien partió de este plano terrenal a causa de un cáncer agresivo que apagó su vida el 21 de octubre de 2023.

¿Qué hizo Raúl Ocampo con el anillo con el que quería pedirle matrimonio a Alejandra Villafañe?

Además de compartir su testimonio sobre este doloroso episodio que marcó su vida, el actor habló de lo que vino después de despedir a quien fue su compañera de vida por 6 años, pues reveló que lo primero que hizo fue irse de viaje a Europa por varios días en los que se dio la oportunidad para sorprenderse con cada lugar que recorrió.

Tras su regresó nuevamente al país, Ocampo inició toda una etapa de transformación en la que fueron claves dos conceptos que él compartió: redefinir y reidentificar.

¿Cómo transformó Raúl Ocampo el anillo de matrimonio de Alejandra Villafañe?

En medio de lo que fue este proceso de iniciar casi un a nueva vida sin Alejandra, Raúl contó que una de las primeras acciones que hizo fue tomar el anillo con el que planeaba proponerle matrimonio y llevarlo a donde el mismo joyero con la idea de que también pudiera transformarlo.

"Quiero hacer algo con ese anillo se puede fundir, se puede redefinir esa forma, quiero redefinir su forma y redefinir mi fondo", señaló.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en la nieta elegida.
Esto sucedió con el anillo de compromiso de Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Guiado por este deseo, el intérprete le pidió al joyero que hicieran un ojo con el anillo, "pongamos la esmeralda como la pupila y que sea un dije, ya no va en la mano, va hacia el corazón, porque es la visión que ella me regaló, yo iba por un compromiso y ella me regaló una visión, entonces quiero llevarme su visión puesta", contó el actor.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Este fue el destino del anillo de compromiso de Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

Esta decisión fue el principio de una serie de cosas que fueron sucediendo después, una de ellas, y quizás la que ha permitió conocer de cerca su experiencia, fue el poder lanzar un libro en el que habló de lo que significó su duelo.

