Jessi Uribe sorprendió al revelar a qué se hubiera dedicado si no hubiera sido cantante

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió en las últimas horas al revelar que dentro de sus planes profesionales se encontraban otras alternativas en caso de que su sueño de ser cantante profesional no se hubiera materializado.

¿A qué se hubiera dedicado Jessi Uribe si no fuera cantante?

En una reciente entrevista compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe reveló uno de los planes que tenía en su vida profesional en caso de no lograr ser un artista reconocido como lo es actualmente.

Paola Jara y Jessi Uribe le cantan a su hija Emilia en su nuevo lanzamiento musical. (Foto AFP: Gladys Vega | Canal RCN).

Según sus palabras, si no hubiera alcanzado el éxito como cantante, su camino hubiera seguido en la industria musical bajo otros roles, entre ellos, compositor.

“Así no fuera artista, sería otra cosa, pero ligada a la música: compositor, músico, lo que sea, la música es mi vida y me tiene donde estoy, me tiene soñando.”

Asimismo, mencionó que la música le ha permitido cumplir no solo sus propios sueños, sino también los de sus padres e hijos, aunque no dio muchos detalles de este aspecto. Incluso destacó que amaba que su pareja, Paola Jara, también viviera este sueño al ser cantante profesional.

“Gracias a la música he logrado cumplir un sueño de mi familia, de mis padres, de mis hijos, de mi esposa, que actualmente vive conmigo de la música también; es lo mejor que me ha pasado en la vida.”

¿Cuál es el más reciente lanzamiento musical de Jessi Uribe?

Vale la pena destacar que el pasado jueves 6 de noviembre Jessi Uribe y Paola Jara realizaron un lanzamiento en conjunto de su nuevo sencillo Emilia, una entrega musical en honor a su primera hija juntos que está próxima a nacer.

¿Cómo anunció Paola Jara el nacimiento de su hija? | Foto: Buen Día, Colombia

En dicho tema musical la pareja reveló cómo estaban viviendo esta experiencia, pues por el lado de Jessi Uribe ya tendría experiencia al ser padre de cuatro hijos, mientras que para Paola Jara todo es completamente nuevo.