Blessd sorprendió a sus fans al confesar que quiere casarse: “Quiero hacer las cosas bien”

El cantante paisa Blessd volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de confesar cuáles son sus planes con su actual pareja, Manuelaqm, durante una conversación con el streamer Westcol.

¿Cuáles son los planes de Blessd junto a Manuelaqm?

Mediante una transmisión en vivo junto a Westcol, el artista sorprendió a sus seguidores al revelar que desea casarse. Los antioqueños conversaban dentro de un vehículo sobre distintos temas cuando el streamer mencionó que admiraba verlo comprometido.

Ante el comentario, Blessd respondió con sinceridad y no dudó en revelar algunos detalles sobre su vida sentimental.

El cantante aseguró que está felizmente enamorado y reconoció que ha pensado en dar el siguiente paso en su relación. Explicó que atraviesa una etapa en la que se siente tranquilo, enfocado y con la intención de actuar bien, lo que muchos interpretaron como una señal del equilibrio sentimental que tiene junto a su novia.

¿Qué reveló Blessd de su relación junto a Manuelaqm?

Blessd abrió su corazón y habló de un aspecto que pocas veces comparte: su vida personal. El artista reconoció que vive un momento de estabilidad emocional y, por eso, busca fortalecer su vínculo afectivo.

“Casi no he hablado de mi vida privada, pero ya que usted me pregunta, estoy muy feliz y quiero hacer las cosas bien”, expresó el paisa.

Blessd revela que quiere hacer las cosas bien en su relación / (Foto de Freepik)

Sus declaraciones generaron gran respuesta entre los seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una muestra de compromiso y madurez. Además, varios internautas destacaron que esta es una faceta poco habitual del cantante, quien suele mantener en reserva los detalles de su vida fuera de los escenarios.

¿Cómo ha sido la relación de Blessd y Manuelaqm?

La historia entre el cantante y la influencer ha estado marcada por altibajos, rumores y atención mediática. Su romance comenzó en 2024 y rápidamente se convirtió en tema de conversación, especialmente porque la empresaria había sido pareja del streamer Mr Stiven, quien supuestamente tenía cercanía con el artista.

Tras varios meses de exposición pública, la pareja tomó una pausa en su relación. Durante ese tiempo, Blessd fue vinculado nuevamente con su exnovia La Suprema, aunque ese vínculo no prosperó. En agosto de 2025 el cantante publicó fotos junto a Manuela qm, confirmando su reconciliación.

Blessd asegura que está feliz en su relación con Manuela qm / (Foto de AFP)

Durante ese mismo mes, Blessd aseguró en una transmisión en vivo que su relación con Manuela Fqm estaba firme y que ambos estaban felices. Entre risas, bromeó diciendo que estaban “prácticamente casados por la iglesia” y agradeció por el momento que está viviendo.

En redes sociales, los fans interpretaron sus recientes declaraciones como una señal de que su relación se fortalece con el paso del tiempo. Aunque la influencer no ha hecho comentarios, los seguidores esperan que las palabras del artista sean una antesala a un paso más serio en su historia de amor.