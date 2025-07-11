Así lucía Sara Orrego, la modelo relacionada con Beéle, en su infancia

La modelo e influencer colombiana Sara Orrego volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram. La publicación, que reúne varios momentos de su día a día, despertó la curiosidad de sus seguidores y generó múltiples reacciones por las fotos que mostró.

¿Cómo lucía Sara Orrego en su infancia?

El post incluyó una serie de fotos cotidianas que, según los internautas, reflejan el estilo espontáneo de la modelo. En la descripción, Orrego escribió: “Muy random 👁️👄👁️”, acompañando imágenes que mostraban desde paisajes y selfies hasta retratos de su infancia.

La publicación no tardó en viralizarse y llamar la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en resaltar lo poco que ha cambiado con el paso de los años y la naturalidad que mantiene en sus redes sociales al mostrar este tipo de momentos.

¿Quién es Sara Orrego?

Sara Orrego es una reconocida modelo y creadora de contenido nacida en Medellín, Colombia, el 1 de marzo de 1997. Su carrera comenzó a ganar notoriedad gracias a su participación en campañas publicitarias y su presencia en plataformas como Instagram y TikTok, donde acumula millones de seguidores.

Sara Orrego es reconocida por su contenido relacionado con moda / (Foto de Freepik)

En sus redes comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida y viajes, además de fotografías profesionales que destacan su trabajo en el modelaje. Su autenticidad y cercanía con el público la han convertido en una de las influencers más destacadas del país.

¿Qué se sabe sobre la relación entre Sara Orrego y Beéle?

Los rumores sobre un posible romance entre Sara Orrego y el cantante Beéle surgieron cuando el cantante publicó una en la que se observa cierta proximidad con la modelo, generando miles de comentarios en redes.

Sara Orrego y Beéle sorprenden al publicar foto juntos / (Foto de Freepik)

La imagen, en la que ambos aparecen en actitud cercana y cariñosa, ha sido interpretada por muchos de sus seguidores como la posible confirmación de un nuevo romance, mientras que otros sugieren que podría tratarse de una estrategia de promoción para un próximo lanzamiento musical.

Hasta el momento, ambos se han mantenido en silencio ante las especulaciones, lo que ha mantenido la expectativa entre los fanáticos de la pareja y de sus respectivas carreras.