Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reveló a sus seguidores su estrategia para avanzar en La mansión de Luinny

Karina García le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores al revelar cuál era su estrategia para avanzar en el reality.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así planea Karina García avanzar en La mansión de Luinny sin perder seguidores
Karina García revela cómo busca ganar en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrarse segura con la forma en la que estaba llevando su participación en el reality de República Dominicana, La mansión de Luinny. Pues reveló cuál era su estrategia para mantenerse vigente y avanzar en él hasta lograr, quizá, la victoria.

Artículos relacionados

¿Cuál es la estrategia de Karina García para avanzar en La mansión de Luinny?

Karina García aprovechó la activación del súper chat en La mansión de Luinny para dirigir unas palabras a sus seguidores, mientras los demás participantes se encontraban enfocados en otras actividades.

Karina García sorprende a sus seguidores.
Karina García le dice a sus seguidores que no se preocupen que no le gusta nadie. (Foto Canal RCN)

En medio de sus palabras, la influenciadora paisa le aseguró a sus seguidores que ella sí ponía atención a los comentarios que ellos le enviaban por medio del súper chat, pero que no hacía alboroto para poder llevar su juego con éxito.

Artículos relacionados

“Todo lo que ustedes me están escribiendo aquí yo lo estoy leyendo, sino que yo no lo comento con nadie, porque yo me lo guardo acá (en la cabeza)”

Así mismo reveló que su estrategia estaba basada en jugar completamente sola, sin alianzas ni acercamientos por conveniencia, por lo que, aunque compartía con algunos de los participantes del reality, no significaba que ellos hacían parte de su estrategia para avanzar hasta la final.

“Relájense, yo aquí estoy jugando sola, o sea, yo la voy bien con algunas personas… Ustedes saben que yo no es que mantenga metiéndome en problemas, me defiendo, pero relájense. Nadie se va a aprovechar de mí”

¿Karina García y Yina Calderón volvieron a ser amigas?

Vale la pena destacar que los seguidores de Karina García han manifestado su preocupación por medio de las redes sociales sobre los acercamientos que ha tenido con la polémica influenciadora Yina Calderón durante su convivencia dentro del reality. Sin embargo, la paisa ha dejado claro en diversas ocasiones que percibía a la mujer como una compañera de trabajo y nada más.

Karina García y Yina Calderón
Karina García y Yina Calderón dividieron opiniones/Canal RCN

Así mismo ha manifestado que nunca más volverá a ser amiga de Yina Calderón, y que no guarda ningún tipo de rencor hacia ella, debido a que no hace parte de su esencia.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo