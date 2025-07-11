Karina García reveló a sus seguidores su estrategia para avanzar en La mansión de Luinny

La reconocida influenciadora Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrarse segura con la forma en la que estaba llevando su participación en el reality de República Dominicana, La mansión de Luinny. Pues reveló cuál era su estrategia para mantenerse vigente y avanzar en él hasta lograr, quizá, la victoria.

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Cuál es la estrategia de Karina García para avanzar en La mansión de Luinny?

Karina García aprovechó la activación del súper chat en La mansión de Luinny para dirigir unas palabras a sus seguidores, mientras los demás participantes se encontraban enfocados en otras actividades.

Karina García le dice a sus seguidores que no se preocupen que no le gusta nadie. (Foto Canal RCN)

En medio de sus palabras, la influenciadora paisa le aseguró a sus seguidores que ella sí ponía atención a los comentarios que ellos le enviaban por medio del súper chat, pero que no hacía alboroto para poder llevar su juego con éxito.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida celebridad de la televisión tras caer de un séptimo piso: esto se sabe del caso

“Todo lo que ustedes me están escribiendo aquí yo lo estoy leyendo, sino que yo no lo comento con nadie, porque yo me lo guardo acá (en la cabeza)”

Así mismo reveló que su estrategia estaba basada en jugar completamente sola, sin alianzas ni acercamientos por conveniencia, por lo que, aunque compartía con algunos de los participantes del reality, no significaba que ellos hacían parte de su estrategia para avanzar hasta la final.

“Relájense, yo aquí estoy jugando sola, o sea, yo la voy bien con algunas personas… Ustedes saben que yo no es que mantenga metiéndome en problemas, me defiendo, pero relájense. Nadie se va a aprovechar de mí”

¿Karina García y Yina Calderón volvieron a ser amigas?

Vale la pena destacar que los seguidores de Karina García han manifestado su preocupación por medio de las redes sociales sobre los acercamientos que ha tenido con la polémica influenciadora Yina Calderón durante su convivencia dentro del reality. Sin embargo, la paisa ha dejado claro en diversas ocasiones que percibía a la mujer como una compañera de trabajo y nada más.

Karina García y Yina Calderón dividieron opiniones/Canal RCN

Así mismo ha manifestado que nunca más volverá a ser amiga de Yina Calderón, y que no guarda ningún tipo de rencor hacia ella, debido a que no hace parte de su esencia.