Patricia Grisales dejó claro a quién ve como futura ganadora de MasterChef Celebrity

Patricia Grisales, quien se convirtió en la reciente eliminada de MasterChef Celebrity, recientemente se sinceró frente a las cámaras para dar su punto de vista respecto a su salida de la competencia.

¿Qué dijo Patricia Grisales sobre su salida de MasterChef Celebrity?

En este espacio, la exparticipante de la décima temporada del reality de cocina no dudó en revelar cuáles, a su criterio, tienen gran potencial para ganarse el título de MasterChef Celebrity, dejando abierta la posibilidad de que sea una de sus compañeras.

"Violeta es tremenda, Alejandra, Valentina, Caro, Michelle, yo creo que las mujeres están fuertes, está difícil pero yo lo veo entre las mujeres, yo lo veo entre esas cinco mujeres", señaló Patricia con la certeza de que posiblemente Raúl Ocampo y Pichingo se queden por fuera.

Y es que, si algo han demostrado las mujeres a lo largo de esta temporada, y especialmente en las últimas semanas, es que se han venido preparando para deslumbrar con sus platos, por lo que seguramente no sería sorpresa que las palabras de Grisales puedan cumplirse.

¿Patricia Grisales esperaba ser eliminada de MasterChef Celebrity?

Según lo comentó la también actriz luego de salir de la puerta grande de MasterChef Celebrity, cuando estaba a punto de conocer el veredicto de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, se le pasó por la cabeza que en su lugar, la persona que iba a ser eliminada era Carolina Sabino.

"Estuvo muy ambigua la cosa con Carolina y conmigo, creo que la críticas de las dos estuvieron muy parejas, hasta en un momento dado yo pensé que ella era la que se iba", fueron las palabras de la exparticipante de la décima temporada", comentó.

Incluso, la exparticipante aseguró que, en ese momento se le cruzó por la mente la idea de no saber si podría aguantar todo lo que se venía de llegar a quedar en el 'Top 7', no obstante, al escuchar finalmente el veredicto sintió un fresquito, pues los últimos días no se estaba sintiendo muy bien de salud.

Patricia Grisales hizo inesperada revelación sobre MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Grisales expresó la satisfacción que siente de haber podido cumplir su sueño de estar en la cocina del mundo, pues estar allí, ha sido, en sus palabras, una de las experiencias más maravillosas de su vida.