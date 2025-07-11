Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Patricia Grisales dejó claro a quién ve como futura ganadora de MasterChef Celebrity

Patricia Grisales habló sin filtros sobre su salida de MasterChef Celebrity y reveló el nombre de la persona que pensó que saldría en su lugar.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Patricia Grisales en MasterChef Celebrity 2025.
Patricia Grisales reveló el nombre de quien podría ganar MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Patricia Grisales, quien se convirtió en la reciente eliminada de MasterChef Celebrity, recientemente se sinceró frente a las cámaras para dar su punto de vista respecto a su salida de la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Patricia Grisales sobre su salida de MasterChef Celebrity?

En este espacio, la exparticipante de la décima temporada del reality de cocina no dudó en revelar cuáles, a su criterio, tienen gran potencial para ganarse el título de MasterChef Celebrity, dejando abierta la posibilidad de que sea una de sus compañeras.

Artículos relacionados

"Violeta es tremenda, Alejandra, Valentina, Caro, Michelle, yo creo que las mujeres están fuertes, está difícil pero yo lo veo entre las mujeres, yo lo veo entre esas cinco mujeres", señaló Patricia con la certeza de que posiblemente Raúl Ocampo y Pichingo se queden por fuera.

Artículos relacionados

Y es que, si algo han demostrado las mujeres a lo largo de esta temporada, y especialmente en las últimas semanas, es que se han venido preparando para deslumbrar con sus platos, por lo que seguramente no sería sorpresa que las palabras de Grisales puedan cumplirse.

¿Patricia Grisales esperaba ser eliminada de MasterChef Celebrity?

Según lo comentó la también actriz luego de salir de la puerta grande de MasterChef Celebrity, cuando estaba a punto de conocer el veredicto de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, se le pasó por la cabeza que en su lugar, la persona que iba a ser eliminada era Carolina Sabino.

"Estuvo muy ambigua la cosa con Carolina y conmigo, creo que la críticas de las dos estuvieron muy parejas, hasta en un momento dado yo pensé que ella era la que se iba", fueron las palabras de la exparticipante de la décima temporada", comentó.

Incluso, la exparticipante aseguró que, en ese momento se le cruzó por la mente la idea de no saber si podría aguantar todo lo que se venía de llegar a quedar en el 'Top 7', no obstante, al escuchar finalmente el veredicto sintió un fresquito, pues los últimos días no se estaba sintiendo muy bien de salud.

Patricia Grisales en MasterChef Celebrity 2025.
Patricia Grisales hizo inesperada revelación sobre MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Grisales expresó la satisfacción que siente de haber podido cumplir su sueño de estar en la cocina del mundo, pues estar allí, ha sido, en sus palabras, una de las experiencias más maravillosas de su vida.

Patricia Grisales en MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Patricia Grisales sobre su eliminación de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo