Karen Sevillano sorprende con nuevo look y renovada figura con fotos en la piscina: así luce

Karen Sevillano, ganadora de La casa de los famosos Colombia, dejó en shock a sus seguidores con su nuevo look y figura.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karen Sevillano sorprendió con su look y figura
Karen Sevillano enamoró a sus seguidores con su look. (Fotos Canal RCN)

Karen Sevillano es una de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en el país y sus publicaciones pocas veces pasan por desapercibido.

¿Cuál es el nuevo look de Karen Sevillano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido así lo demostró en la jornada del 7 de noviembre cuando compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram su nuevo look.

En las imágenes Karen Sevillano se dejó ver desde una piscina en la que estaba acompañada de su pareja Neider García.

Karen apareció luciendo un renovado look en el que se decantó por unas trenzas de gran largo de color chocolate y estas las complementó con unos mechones de color más claro sobre su rostro.

Karen Sevillano habló sobre las segundas oportunidades en el amor tras una infidelidad
Karen Sevillano apareció con nuevo look y figura. (Foto Canal RCN).

¿Cómo quedó Karen Sevillano tras cambiarse el look?

Karen Sevillano dejó ver con detalle su nuevo estilo de cabello en el que dejó atrás su estilo tradicional que venía luciendo en los últimos meses.

La influenciadora aparte de sorprender con su nuevo estilo de cabello, también dejó encantados y en shock a sus seguidores al mostrar su figura.

La ganadora de La casa de los famosos Colombia dejó ver que ha estado enfocada en cuidarse su cuerpo y alimentación en estos últimos meses del año.

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo look y figura de Karen Sevillano?

Como era de esperarse las reacciones de los seguidores y amigos de Karen Sevillano no se hicieron esperar ante su cambio de look y su nueva figura.

Figuras como La Segura, Vicky Berrio, La Toxi Costeña aprovecharon la caja de comentarios para dejarle mensajes de elogios a Karen en donde se mostraron encantadas: "Mi reina hermosa pero estás" o "Cada día mejor".

Asimismo, algunos mencionaron a la pareja de Karen para expresarle la buena suerte y fortuna que tenía de tener una mujer como Karen Sevillano en su vida.

