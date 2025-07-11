Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra habló sobre la peor decepción de su vida: "No me arrepiento"

Ornella Sierra sorprendió al revelar que un amigo cercano desapareció cuando enfrentaba críticas en redes, habló sin filtros sobre falsos apoyos y límites.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ornella Sierra respondió a internauta que la criticó
Ornella Sierra no se quedó callada ante crítica de internauta. (Foto Canal RCN)

Ornella Sierra sorprendió con una sincera confesión durante una entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia, en donde reveló detalles de una de las etapas más difíciles que ha vivido desde que inició su camino como figura pública.

Artículos relacionados

¿Por qué Ornella Sierra decidió poner límites en su círculo cercano?

Ornella explicó que atravesó un momento de mucha decepción cuando comprendió que algunas personas a las que consideraba amigas se acercaban a ella solo por interés.

Buscaban aprovechar su visibilidad, su nombre o simplemente la atención que genera en redes sociales y reconoció que en ese momento lo dejaba pasar porque creía que ayudar era su manera de aportar algo positivo.

Ornella Sierra confirma su noviazgo en ¿Qué hay pa' dañar?
Ornella Sierra abrió el corazón y habló de falsos amigos y límites emocionales.
(Foto: Canal RCN)

Ese aprendizaje, aunque doloroso, se convirtió en una lección de límites y aprendió a cuidar su energía y a no entregarla donde no hay reciprocidad.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el amigo que decepcionó a Ornella Sierra en su peor momento?

Ornella contó una anécdota que marcó un antes y un después en su forma de relacionarse, pues en medio de una etapa complicada en la que enfrentaba críticas en redes sociales, una persona muy cercana decidió alejarse sin explicación.

Y relató que tiempo después esa persona apareció intentando retomar la amistad, pero ella ya tenía clara su decisión.

“Lo perdoné, pero le dije que no podíamos seguir siendo amigos. No quiero gente así en mi vida”.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dejó Ornella a sus seguidores?

Ornella dejó un mensaje claro para quienes la siguen, y es que no todos los que te rodean cuando estás en la cima estarán ahí cuando las cosas se complican, lo que rápidamente generó eco en redes sociales.

Ornella Sierra
Ornella Sierra relató que ayudó a personas que solo buscaban visibilidad y no amistad real. (Foto AFP: Valerie Macon).

Generando entre sus seguidores admiración por el nivel de madurez que ha adquirido con el paso del tiempo y el tipo de contenido que ha comenzado a compartir, en el que construye desde su propia esencia y envía mensajes útiles para quienes siguen paso a paso su carrera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo