Ornella Sierra habló sobre la peor decepción de su vida: "No me arrepiento"

Ornella Sierra sorprendió con una sincera confesión durante una entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia, en donde reveló detalles de una de las etapas más difíciles que ha vivido desde que inició su camino como figura pública.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes revela que su habitación ahora cuenta con puerta blindada

¿Por qué Ornella Sierra decidió poner límites en su círculo cercano?

Ornella explicó que atravesó un momento de mucha decepción cuando comprendió que algunas personas a las que consideraba amigas se acercaban a ella solo por interés.

Buscaban aprovechar su visibilidad, su nombre o simplemente la atención que genera en redes sociales y reconoció que en ese momento lo dejaba pasar porque creía que ayudar era su manera de aportar algo positivo.

Ornella Sierra abrió el corazón y habló de falsos amigos y límites emocionales.

(Foto: Canal RCN)

Ese aprendizaje, aunque doloroso, se convirtió en una lección de límites y aprendió a cuidar su energía y a no entregarla donde no hay reciprocidad.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprendió al revelar a qué se hubiera dedicado si no hubiera sido cantante

¿Qué pasó con el amigo que decepcionó a Ornella Sierra en su peor momento?

Ornella contó una anécdota que marcó un antes y un después en su forma de relacionarse, pues en medio de una etapa complicada en la que enfrentaba críticas en redes sociales, una persona muy cercana decidió alejarse sin explicación.

Y relató que tiempo después esa persona apareció intentando retomar la amistad, pero ella ya tenía clara su decisión.

“Lo perdoné, pero le dije que no podíamos seguir siendo amigos. No quiero gente así en mi vida”.

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Qué mensaje dejó Ornella a sus seguidores?

Ornella dejó un mensaje claro para quienes la siguen, y es que no todos los que te rodean cuando estás en la cima estarán ahí cuando las cosas se complican, lo que rápidamente generó eco en redes sociales.

Ornella Sierra relató que ayudó a personas que solo buscaban visibilidad y no amistad real. (Foto AFP: Valerie Macon).

Generando entre sus seguidores admiración por el nivel de madurez que ha adquirido con el paso del tiempo y el tipo de contenido que ha comenzado a compartir, en el que construye desde su propia esencia y envía mensajes útiles para quienes siguen paso a paso su carrera.