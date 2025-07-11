Ornella Sierra habló sobre la peor decepción de su vida: "No me arrepiento"
Ornella Sierra sorprendió al revelar que un amigo cercano desapareció cuando enfrentaba críticas en redes, habló sin filtros sobre falsos apoyos y límites.
Ornella Sierra sorprendió con una sincera confesión durante una entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia, en donde reveló detalles de una de las etapas más difíciles que ha vivido desde que inició su camino como figura pública.
¿Por qué Ornella Sierra decidió poner límites en su círculo cercano?
Ornella explicó que atravesó un momento de mucha decepción cuando comprendió que algunas personas a las que consideraba amigas se acercaban a ella solo por interés.
Buscaban aprovechar su visibilidad, su nombre o simplemente la atención que genera en redes sociales y reconoció que en ese momento lo dejaba pasar porque creía que ayudar era su manera de aportar algo positivo.
Ese aprendizaje, aunque doloroso, se convirtió en una lección de límites y aprendió a cuidar su energía y a no entregarla donde no hay reciprocidad.
¿Qué pasó con el amigo que decepcionó a Ornella Sierra en su peor momento?
Ornella contó una anécdota que marcó un antes y un después en su forma de relacionarse, pues en medio de una etapa complicada en la que enfrentaba críticas en redes sociales, una persona muy cercana decidió alejarse sin explicación.
Y relató que tiempo después esa persona apareció intentando retomar la amistad, pero ella ya tenía clara su decisión.
“Lo perdoné, pero le dije que no podíamos seguir siendo amigos. No quiero gente así en mi vida”.
¿Qué mensaje dejó Ornella a sus seguidores?
Ornella dejó un mensaje claro para quienes la siguen, y es que no todos los que te rodean cuando estás en la cima estarán ahí cuando las cosas se complican, lo que rápidamente generó eco en redes sociales.
Generando entre sus seguidores admiración por el nivel de madurez que ha adquirido con el paso del tiempo y el tipo de contenido que ha comenzado a compartir, en el que construye desde su propia esencia y envía mensajes útiles para quienes siguen paso a paso su carrera.