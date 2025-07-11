Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes revela que su habitación ahora cuenta con puerta blindada

Marcela Reyes sorprendió al confirmar una nueva medida de seguridad en su habitación al instalar una puerta blindada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así protege Marcela Reyes su habitación: la historia de su puerta blindada
Marcela Reyes revela su inesperada medida de seguridad en su habitación. (Foto Canal RCN).

La reconocida DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al mostrar su rutina diaria y revelar un detalle inesperado: instaló una puerta blindada en su habitación.

¿Por qué Marcela Reyes decidió poner una puerta blindada en su cuarto?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes compartió una serie de videos en los que recopiló rápidamente cómo era un día suyo.

La habitación de Marcela Reyes ahora cuenta con puerta blindada
Marcela Reyes revela que instaló una puerta blindada en su habitación. (Foto Canal RCN).

De esta manera la empresaria quiso compartir con sus seguidores cómo solía ser un día normal en su vida, en donde reveló que lo primero que hacía era poner en orden todo su hogar al dar las indicaciones correspondientes a sus empleados. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en medio de su relato reveló que había mandado a instalar una puerta blindada en su habitación.

Sin embargo, la reconocida DJ colombiana no reveló ningún detalle relacionado a esta inesperada decisión que tomó por sorpresa a sus seguidores, pues se trata de una medida bastante inesperada y por muchos considerada extremista.

"imagínense que estoy estrenando puerta blindada, entonces están los chicos terminando de hacer todo lo de la puerta... mejor dicho, mi casa está patas arriba, pero porque me encanta tenerla en orden"

¿Cómo es un día en la vida de Marcela Reyes?

Así mismo, en el audiovisual la empresaria mostró cómo era parte de su día a día, en donde no solo mencionó el refuerzo de seguridad en su hogar, sino también lo que suele hacer para que su casa mantenga impecable.

Puerta blindada en la habitación de Marcela Reyes: así lo reveló
Marcela Reyes confirma que su habitación tiene ahora una puerta blindada. (Foto Canal RCN).

"Me encargo de los quehaceres del hogar, no es que yo los haga, pero como que direcciono todo para que mi casa mantenga impecable”

Reyes también comentó que en algunas ocasiones se daba tiempo para consentirse y recargar energía para poder continuar con todas sus obligaciones tanto como ama de casa, como de empresaria.

"Dejo mi hogar marchando, todo listo, qué me van ha hacer de almuercito, como recibir a Valentino hoy, hago reuniones virtuales todo el tiempo con mis empresas, pero también voy a aprovechar a darme una bronceadita"

