Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reveló las complicaciones que ha tenido en su recuperación tras intervención

La Segura les contó a sus seguidores que no se ah sentido bien tras su intervención estética y detalló lo que siente.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Segura habló de su recuperación tras intervención estética
La Segura reveló complicaciones tras su intervención estética. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido, La Segura, ha estado en el foco de las redes sociales tras su última intervención estética, pues ya se cumplió una semana desde que reveló que estaría en una sala médica para “tunearse”.

Artículos relacionados

Desde el pasado viernes 31 de octubre, día en el que Natalia dio detalles sobre su procedimiento, ha compartido varios momentos de lo que ha vivido durante su recuperación.

¿Cuál fue el procedimiento estético al que se sometió La Segura?

Un día antes de su intervención médica, La Segura reveló cuáles serían esos arreglitos que se haría y quien sería el médico que la trataría, pues el mismo especialista fue quien explicó la razón de cada detalle que le haría a la influencer.

Artículos relacionados

De acuerdo con ese video en mención, Natalia Segura pasó por el quirófano y se sometió a cambios en si zona abdominal, trasera y también, el especialista intervino sus músculos con el fin de reconstruirlo, para así definir su cuerpo.

En el video, el profesional en salud explicó cómo sería el proceso durante la intervención y mencionó el propósito de cada detalle, mencionando las razones y cuál sería el trabajo final.

La Segura reveló cómo se ha sentido tras su intervención
La Segura habló de sus complicaciones tras intervecnión estética. ((Foto: Canal RCN)

Por otro lado, La Segura dejó ver cómo estaba su cuerpo antes de la intervención estética sin sentir incomodidad, pues también quiso mostrar el antes para después lucir y presumir los resultados.

Artículos relacionados

¿La Segura ya ha se había hecho procedimientos estéticos?

Según lo que reveló la misma influencer, hace algunos años se hizo sus retoques en su parte trasera, pero tuvo que retirarse el plástico que se había mandado a poner, pues esto perjudicó su salud.

Así mismo, para el 2017, Natalia les había contado a sus seguidores que se había sometido a procedimientos en su abdomen, pecho y papada.

La Segura habló de sus complicaciones tras intervecnión estética.
La Segura habló de su estado tras procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó con La Segura tras su intervención estética?

La Segura ha mostrado sus avances en su recuperación y afortunadamente, todo le ha salido bien, pues se ve moviéndose con plena salud y hasta ha mostrado cómo está conectada a sus sondas.

Sin embargo, en las últimas horas de este viernes 7 de noviembre, la creadora de contenido reveló con ánimo que, ha tenido que levantarse y alegrarse porque no se ha sentido bien en cuanto a su salud mental.

De acuerdo con Natalia, le ha dolido su cuerpo y no se ha sentido bien, pues así mismo, se ha sentido desanimada, pero se ha animado para crearle contenido a sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo