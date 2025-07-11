La Segura reveló las complicaciones que ha tenido en su recuperación tras intervención

La creadora de contenido, La Segura, ha estado en el foco de las redes sociales tras su última intervención estética, pues ya se cumplió una semana desde que reveló que estaría en una sala médica para “tunearse”.

Desde el pasado viernes 31 de octubre, día en el que Natalia dio detalles sobre su procedimiento, ha compartido varios momentos de lo que ha vivido durante su recuperación.

¿Cuál fue el procedimiento estético al que se sometió La Segura?

Un día antes de su intervención médica, La Segura reveló cuáles serían esos arreglitos que se haría y quien sería el médico que la trataría, pues el mismo especialista fue quien explicó la razón de cada detalle que le haría a la influencer.

De acuerdo con ese video en mención, Natalia Segura pasó por el quirófano y se sometió a cambios en si zona abdominal, trasera y también, el especialista intervino sus músculos con el fin de reconstruirlo, para así definir su cuerpo.

En el video, el profesional en salud explicó cómo sería el proceso durante la intervención y mencionó el propósito de cada detalle, mencionando las razones y cuál sería el trabajo final.

La Segura habló de sus complicaciones tras intervecnión estética. ((Foto: Canal RCN)

Por otro lado, La Segura dejó ver cómo estaba su cuerpo antes de la intervención estética sin sentir incomodidad, pues también quiso mostrar el antes para después lucir y presumir los resultados.

¿La Segura ya ha se había hecho procedimientos estéticos?

Según lo que reveló la misma influencer, hace algunos años se hizo sus retoques en su parte trasera, pero tuvo que retirarse el plástico que se había mandado a poner, pues esto perjudicó su salud.

Así mismo, para el 2017, Natalia les había contado a sus seguidores que se había sometido a procedimientos en su abdomen, pecho y papada.

La Segura habló de su estado tras procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó con La Segura tras su intervención estética?

La Segura ha mostrado sus avances en su recuperación y afortunadamente, todo le ha salido bien, pues se ve moviéndose con plena salud y hasta ha mostrado cómo está conectada a sus sondas.

Sin embargo, en las últimas horas de este viernes 7 de noviembre, la creadora de contenido reveló con ánimo que, ha tenido que levantarse y alegrarse porque no se ha sentido bien en cuanto a su salud mental.

De acuerdo con Natalia, le ha dolido su cuerpo y no se ha sentido bien, pues así mismo, se ha sentido desanimada, pero se ha animado para crearle contenido a sus seguidores.