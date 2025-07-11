Raúl Ocampo mostró la foto más valiosa que tiene de Alejandra Villafañe

En los últimos días ha sido tendencia la entrevista que concedió Raúl Ocampo al podcast 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, y no es para menos, pues se trata de un espacio en el que el actor abrió su corazón para contar detalles muy profundos de cómo enfrentó la pérdida de Alejandra Villafañe, quien falleció a causa de una delicada enfermedad.

¿Qué dijo Raúl Ocampo sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

Durante la sentida conversación, Ocampo reveló cómo fueron los últimos instantes de vida de la actriz, cómo enfrentó esta dolorosa partida y el proceso de transformación que tuvo en medio del duelo por su ausencia de quien fue su compañera de vida.

En medio de la conmoción que ha causado el testimonio de Raúl, recientemente salió a la luz un video en el que él dio a conocer la fotografía que más atesora de Villafañe, además de revelar la razón por la que es una de esas imágenes que guarda en su memoria.

"Tal vez esa foto que yo atesoro con mucho amor fue cuando Ale me acompañó a mí a certificarme como apneista profesional porque a ella no le gustaba mucho meterse debajo del agua porque decía que se podía ah0gar y que no se quería morir así", señaló el actor.

¿Cuál es la foto que Raúl Ocampo más atesora de Alejandra Villafañe?

Según lo comentó el artista, en su momento, su novia le mostró la instantánea y le dijo lo siguiente: "bajé hasta lo más profundo para mostrarte todo lo que soy capaz de hacer por ti, y esta es la foto chicos mírenla, aquí está la superficie del agua", comentó mientras la enseñaba desde su celular.

Raúl Ocampo y la foto que más atesora de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

La foto, que nunca fue publicada por Raúl, se convirtió en un recordatorio para él de cómo en el agua ambos tienen una conexión muy inmensa, pues de acuerdo con lo mencionado, cuando se sumerge al agua siente ese vínculo con la joven.

Raúl Ocampo reveló cuál foto atesora de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Y aunque su cuerpo físicamente ya no se encuentra en este plano, el actual participante de MasterChef Celebrity todos los días intenta mantener ese legado que su pareja le dejó.