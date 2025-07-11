Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Raúl Ocampo mostró la foto más valiosa que tiene de Alejandra Villafañe

Raúl Ocampo explicó la conmovedora historia que hay detrás de la fotografía de Alejandra Villafañe.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en la nieta elegida.
Esta es la foto que Raúl Ocampo más atesora de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

En los últimos días ha sido tendencia la entrevista que concedió Raúl Ocampo al podcast 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, y no es para menos, pues se trata de un espacio en el que el actor abrió su corazón para contar detalles muy profundos de cómo enfrentó la pérdida de Alejandra Villafañe, quien falleció a causa de una delicada enfermedad.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Raúl Ocampo sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

Durante la sentida conversación, Ocampo reveló cómo fueron los últimos instantes de vida de la actriz, cómo enfrentó esta dolorosa partida y el proceso de transformación que tuvo en medio del duelo por su ausencia de quien fue su compañera de vida.

Artículos relacionados

En medio de la conmoción que ha causado el testimonio de Raúl, recientemente salió a la luz un video en el que él dio a conocer la fotografía que más atesora de Villafañe, además de revelar la razón por la que es una de esas imágenes que guarda en su memoria.

Artículos relacionados

"Tal vez esa foto que yo atesoro con mucho amor fue cuando Ale me acompañó a mí a certificarme como apneista profesional porque a ella no le gustaba mucho meterse debajo del agua porque decía que se podía ah0gar y que no se quería morir así", señaló el actor.

Artículos relacionados

¿Cuál es la foto que Raúl Ocampo más atesora de Alejandra Villafañe?

Según lo comentó el artista, en su momento, su novia le mostró la instantánea y le dijo lo siguiente: "bajé hasta lo más profundo para mostrarte todo lo que soy capaz de hacer por ti, y esta es la foto chicos mírenla, aquí está la superficie del agua", comentó mientras la enseñaba desde su celular.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en la nieta elegida.
Raúl Ocampo y la foto que más atesora de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

La foto, que nunca fue publicada por Raúl, se convirtió en un recordatorio para él de cómo en el agua ambos tienen una conexión muy inmensa, pues de acuerdo con lo mencionado, cuando se sumerge al agua siente ese vínculo con la joven.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Raúl Ocampo reveló cuál foto atesora de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Y aunque su cuerpo físicamente ya no se encuentra en este plano, el actual participante de MasterChef Celebrity todos los días intenta mantener ese legado que su pareja le dejó.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo