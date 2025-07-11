Yeferson Cossio revela detalles de dos historias románticas memorables en un live

Yeferson Cossio volvió a causar revuelo en redes sociales luego de compartir, durante una transmisión en vivo, dos vivencias amorosas que dejaron a sus seguidores entre sorprendidos y divertidos.

Por un lado, reveló cómo fue el primer beso con su actual pareja, Carolina Gómez, un momento que él calificó como inesperado y cargado de emociones, y por otro, retomó una historia junto a su padre que ahora recuerda con humor, pero que en su momento lo dejó desconcertado.

¿Cómo fue el primer beso entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Durante el live, Carolina intervino para contar que aquel beso ocurrió en un carro, cuando ambos comenzaron a salir y aún no tenían claro qué pasaría entre ellos, estaban conversando en la parte trasera del vehículo cuando, sin pensarlo demasiado, él se inclinó y la besó.

Yeferson, entre risas reconoció que ella estaba “desatada”, en el sentido de que no le daba pena nada, y que ese momento marcó el inicio de algo que luego transformaría sus vidas.

Sin embargo, lo que hizo más controversial el relato fue que, para ese momento, Yeferson Cossio todavía se encontraba emocionalmente vinculado a Jen Muriel, y él mismo admitió que la relación con Jen llevaba tiempo sin funcionar como pareja, pues entre tantos viajes, compromisos y falta de estabilidad, se había ido apagando, lo que abrió espacio para que surgiera su historia con Carolina.

¿Qué pasó con la anécdota que Yeferson vivió con su papá en la adolescencia?

También recordó que cuando era adolescente quiso presentar a su papá a una joven con la que estaba saliendo, y lo que nunca imaginó era que su padre ya conocía a la chica pues tenía un vínculo sentimental con ella.

Al llegar a la casa de la joven, su papá reconoció la dirección, mencionó el nombre de la muchacha, y fue ahí cuando Yeferson entendió lo que estaba pasando, pues ambos, sin saberlo, estaban saliendo con la misma persona.

Sin embargo, y lo que pudo convertirse en un drama terminó como una anécdota familiar que, con el paso del tiempo, se transformó en motivo de carcajadas.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores al escuchar las historias de Yeferson Cossio en temas del amor?

Yeferson confirmó que su vida sentimental ha tenido giros inesperados, momentos de intensidad y episodios que mezclan humor y realidad, y esas dos experiencias, aunque muy distintas entre sí, reflejan cómo ha asumido el amor y las relaciones.

A través de emociones reales, sin planearlo, y con una buena dosis de sinceridad que lo caracteriza desde sus inicios con sus seguidores, recibió todo tipo de comentarios apoyando sus posturas y destacando la madurez con la que ha aprendido de cada una de sus experiencias.