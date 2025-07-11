¿Ya nació la hija de Paola Jara? Hermana de Jessi Uribe dejó misterioso mensaje

La pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara tienen a sus seguidores llenos de expectativa por la llegada de su primer bebé juntos, Emilia.

¿Cuál fue la emotiva publicación que hizo la hermana de Jessi Uribe y Paola Jara?

La pareja anunció que su bebé estaba programada para las primeras semanas de noviembre y días atrás ilusionaron a sus seguidores al revelar que su 'bebé' llegaría el 6 de noviembre y se la presentarían a sus fans.

Sin embargo, los artistas publicaron en esta fecha una emotiva canción que le compusieron a su bebé en donde se sinceraron sobre todo lo que han vivido en estos meses previos a su llegada.

Aunque esta canción conmovió a sus seguidores muchos quedaron con la duda si la canción fue programada a la par del nacimiento de su bebé, no obstante, hasta el momento no han confirmado si ya nació o no.

Pero en medio de esta curiosidad de sus seguidores, la hermana de Jessi Uribe compartió un emotivo mensaje junto a unas fotografías con las que ilusionaron a sus fans.

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de Jessi Uribe que sembró dudas sobre el nacimiento de Emilia?

Tatiana Uribe compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram en donde dejó unas fotografías suyas junto a Paola y Jessi, acompañados de toda su familia.

Junto a las imágenes, la hermana del cantante le expresó unas palabras de cariño a ambos en donde les aseguró que esta inminente llegada de su hija les iba a traer muchas razones para sonreír.

Además, le aseguró a Paola Jara que con la llegada de su bebé vería recompensada su espera de tantos años.

Te esperamos con tanto amor Emilia. Cuñis Hay amores que llegan después de largas esperas y se sienten como un regalo del cielo.

En la parte final del mensaje, la hermana del cantante aseguró que sin duda alguna la llegada de Emilia era un milagro producto del amor y la fe de sus padres.

Esta bebé es un milagro que nació del amor, la fe y la esperanza. cuñis ya sabe me la deja unos días que Thali tiene que enseñarle unas cositas.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron que no mostrarán a su hija?

Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron recientemente la drástica decisión que tomaron de no mostrarle el rostro a su hija cuando nazca.

La pareja de cantantes anunció que esta decisión la tomaron por iniciativa de Jessi quien ha experimentado con sus otros cuatro hijos, fruto de su relación con Sandra Barrios, comentarios feos y despectivos en redes sociales sobre ellos.

Por eso, la pareja decidió anunciar que no mostraran el rostro de su hija Emilia para evitar comentarios que los hagan sentir mal.