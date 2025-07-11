Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se filtra advertencia que Karina García le habría hecho a Altafulla en su relación

En redes sociales circula video de Karina García advirtiendo a Altafulla en su relación, pues habría confesado un no negociable.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García revela que no soporta a los hombres “princesos”
Karina García lanza indirecta sobre “los princesos” y usuarios la vinculan con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

La colombiana, Karina García, está triunfando en República Dominicana junto a Yina Calderón, pues, aunque han sido protagonistas de varias polémicas, son las participantes que más han destacado en La mansión de Luinny.

Desde que inició el reality de convivencia el pasado miércoles 29 de octubre, tanto Yina como Karina han dado mucho contenido y así mismo, cada una por su lado ha generado conversación por cómo están llevando la competencia.

¿Cómo ha vivido Karina García en La mansión de Luinny?

Desde que llegó al reality, Karina García dejó claro que no es la misma mujer que todos conocieron en La casa de los famosos Colombia 2025, lugar en donde ganó mayor exposición y en donde terminó su amistad con Yina Calderón.

Con sus palabras, la paisa dijo que estaría dispuesta a tener una sana convivencia, pero que no dejaría que la trataran como lo hacían antes y que, además, se defendería.

Tal cual lo dijo, lo prometió, ya que García ha tenido altercados en la mansión no solo con Yina Calderón, sino con La Mayeta, una de sus compañeras en la competencia, quien ya ha intentado irse en su contra.

Karina García dejó claro lo que no tolera en un hombre
El video donde Karina García habló de los “princesos” y muchos lo tomaron como indirecta. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es la conversación viral que tuvo Karina García en La mansión de Luinny?

En horas de la tarde de este viernes 7 de noviembre, en redes sociales se filtró un video de Karina García conversando con sus compañeras en La mansión de Luinny y allí confesó que no le gustan los hombres “princesos”.

En esta conversación de la paisa, dejó claro que a ella le llaman la atención los hombres con energía masculina y que no está de acuerdo con “la ley del hielo” en las relaciones, porque par ella esto es manipulación emocional.

De acuerdo con la justificación de la participante, un hombre que deja de habar de la nada es un narcisista y esto no es bueno porque puede lastimar a su pareja. Además, agregó que espera que el hombre no sea orgulloso y acepte si cometió un error.

Karina García lanza indirecta sobre “los princesos”
Karina García confiesa qué tipo de hombres no le gustan y desata comentarios sobre Altafulla. (Foto: Canal RCN)

¿Esta advertencia se la había hecho Karina García a Altafulla?

A través de la red social ‘X’, este video de la conversación de Karina hablando sobre “los princesos”, estaba junto a otro donde ella tuvo la misma conversación con su exnovio, Altafulla, quien le hizo la pregunta de cómo actuarían en caso de estar enojados.

En ese clip, García le respondió al cantante que ella no permitiría que le aplicaran la ley del hielo precisamente porque eso no sería una relación.

Al ser públicos estos videos, seguidores de la paisa asumirían que se pudo tratar de una pulla en contra de Altafulla, pues consideran que ella ya lo habría advertido.

