Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón aceptó que Karina García es la “reina de Colombia”: aquí el video

Yina Calderón no dudó en aceptar que Karina García es la reina de Colombia, luego de recibir reproches de una de sus compañeras.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón sorprende al aceptar que Karina García “es la reina”
Yina Calderón reveló que Karina García es la reina. (Foto: Canal RCN)

Desde el pasado miércoles 29 de octubre, Yina Calderón y Karina García se reencontraron para convivir juntas en La mansión de Luinny, el reality de convivencia que se lleva a cabo en República Dominicana.

En el programa que se transmite 24/7 a través de YouTube, ha pasado de todo en una semana tras su estreno, pues las colombianas han protagonizado varias polémicas dentro de la convivencia.

¿Cómo han convivido Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny?

De acuerdo con lo que se ha visto en la transmisión en vivo en La mansión de Luinny, Yina Calderón y Karina García han discutido desde el primer día en el reality, pues Karina le puso límites a su examiga, diciendo que “no están en Colombia”.

Días después de esta discusión, Karina volvió a revelarse en contra de la empresaria de fajas y hasta la llamó “sapa”, pues no dejó que interviniera en una discusión de la paisa con una de sus compañeras.

Por otro lado, García ha dejado claro que no es la misma mujer que todos conocieron en La casa de los famosos Colombia 2025 y no permitirá que vuelvan a pasar por encima de ella como lo hacían en su país.

Yina Calderón acepta quién es la reina de Colombia
Yina Calderón sorprende al aceptar que Karina García “es la reina”. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles han sido las peleas que han protagonizado Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

No solo han discutió entre ellas, sino que tanto Karina y Yina ya se han ganado rivales dentro de la mansión de Luinny, en donde cada una por su lado ha estallado en contra de sus compañeras.

Por su lado, Karina no se la lleva para nada bien con La Moyeta, pues al confundirla con “Molleja”, la mujer no se aguanta para nada a la colombiana y hasta la ha acusado de “quita maridos” y otras palabras despectivas.

Por eso, Karina la enfrentó y también le lanzó fuertes palabras hasta el punto de provocarla, pues a La Moyeta casi se le va la mano, pero la producción intervino.

Por su lado, Yina no se queda atrás, casi que a diario protagoniza peleas con La Bella Chanel, quien también ha estado a punto de lanzarse contra la colombiana y tanto la producción como sus compañeros, la han detenido.

Yina Calderón sorprende al aceptar que Karina García “es la reina”.
Yina Calderón reveló su opinión de Karina García. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón aceptó que Karina García “es la reina”?

En redes sociales ha rondado un video de Yina Calderón aceptando que Karina García “es la reina”, pues La Piry, una de sus compañeras, la alzó la voz a la empresaria diciendo que la paisa es la verdadera reina de Colombia.

Yina aceptó diciendo que sí, que ella es la reina, pero ella es la villana y no es competencia, pero también dijo que era la patrona y que Karina sea la reina, no le importa.

Por su lado, Karina se quedó estática en el cruce de palabras entre Yina y la Piry, sin decir ni una palabra sobre el tema.

