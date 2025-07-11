Yina Calderón casi cruza el límite en ’La mansión de Luinny’: ¿qué hizo?

El pasado 29 de octubre inició ‘La mansión de Luinny’, el nuevo reality de la vida en vivo que tendrá una duración de 32 días; en el programa hay participantes de algunos países de Latinoamérica y España, incluyendo a dos colombianas.

Precisamente se tratan de Karina García y Yina Calderón, quienes han dado mucho de qué hablar, pues han sido quienes más han protagonizado polémicas dentro de la mansión.

Por su lado, la empresaria de fajas es quien más ha estado en medio de fuertes discusiones que han estado al borde de cruzar los límites.

¿Con quiénes ha discutido Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Desde el día uno, de hecho, a los pocos minutos que ingresó a La mansión de Luinny, Yina Calderón tuvo su primer enfrentamiento contra Chelsy Bautista, quien confesó desde un inicio que no se dejaría de la colombiana.

Yina Calderón tuvo fuerte discusión en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, desde La casa de los famosos Colombia 2025 Yina no convivía con Karina García, su examiga y en República Dominicana ya han tenido fuertes encontrones, pues la paisa se ha revelado y no se ha dejado tratar mal de la huilense.

Pero con quien más ha tenido problemas Calderón, ha sido con La Bella Chanel, ya que la dominicana tiene un gran temperamento y esto ha hecho que no se aguante nada de Yina, quien la ha sacado de sus casillas en repetidas ocasiones, e incluso, han estado al límite de sobrepasarse.

¿Cómo fue la última discusión de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

En las horas de la mañana de este viernes 7 de noviembre, Yina Calderón formó un nuevo escándalo en La mansión de Luinny, en donde casi cruza los límites con dos de sus compañeras, pues las provocó y esto despertó el enojo de ellas.

Yina Calderón tuvo fuerte encontrón con una compañera en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con un video, Yina sacó de sus casillas a La Bella Chanel y a La Piry, pues al parecer, la colombiana habría usado su baño y tenazas sin su consentimiento y esto.

La reacción de las mujeres fue muy controversial, ya que no duraron en enfrentar a Yina, quien les dijo que “el tormento de las dos es ella”.

En el clip, se ve claramente que las mujeres alteraron el ambiente en la casa y se alcanzaron a empujar, pero sus compañeros estuvieron en el medio para que no cruzaran la línea.