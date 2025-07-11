Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro quiere ser madre: estos son sus planes para serlo

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al confesar que uno de sus sueños es ser madre. Así se prepararía para serlo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lina Tejeiro reveló su sueño de ser madre. (Foto: Canal RCN)

La reconocida actriz, Lina Tejeiro se ha caracterizado por ser una mujer independiente, con carácter y firme con las decisiones que toma, pues así lo ha demostrado cuando quiere reflejar cómo vive su vida.

¿Lina Tejeiro tiene novio?

Lo que se sabe sobre la vida sentimental de Lina Tejeiro es muy reservado, pues, aunque ella misma cuente cómo vive su día a día en medio de trabajo y proyectos, no ha dicho que tenga pareja, pero si se sabe que ha estado sola por un buen tiempo.

Públicamente se ha sabido que sus exnovios han sido Andy Rivera y Juan Duque, pero ella poco habla de sus relaciones del pasado.

La actriz ha demostrado que ha evolucionado tanto como mujer que tiene muy claro cuáles son los no negociables para sus futuros vínculos amorosos y por eso dice que prefiere estar sola hasta que encuentre al indicado.

¿Qué ha confesado Lina Tejeiro sobre su vida privada?

Recientemente, Lina Tejeiro ha salido a hablar públicamente sobre su vida privada, en donde ha revelado varios detalles, pues confesó que lleva un año de celibato, después de haber estado con su último “arrocito en bajo”.

Lina Tejeiro confesó su sueño de ser madre. (Foto: Canal RCN)

La actriz tiene muy presente lo que quiere y lo que no, así como lo ha dejado saber en medio de sus entrevistas, en donde menciona que ya no está para aguantarse tratos que no quiere dentro de sus relaciones amorosas y por eso prefiere estar sola.

Sus revelaciones muchas veces han generado opiniones divididas a través de redes sociales, pues muchos hombres no contemplan o asimilan que existan mujeres como ella, que no se aguante cosas que no quiere y que tengan tanta independencia económica y de decisiones.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre ser madre?

Lina Tejeiro reveló su sueño de ser mamá. (Foto: Canal RCN)

Lina Tejeiro presumió a través de una historia en su cuenta de Instagram que es portada de una reconocida revista ’15 Minutos’ en donde dio más detalles sobre su vida privada, pues reveló que quiere ser madre.

En la portada se lee con claridad el “quiero ser mamá” y por supuesto, esto llamó mucho la atención ya que se sabe que la actriz disfruta de su soledad, de su soltería y su vida llena de independencia, trabajo y proyectos.

Según los detalles que se conocen a través de un post, es que Lina tomó la decisión de “congelar sus óvulos” con el fin de poder cumplir su sueño de convertirse en mamá.

