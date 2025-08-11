Mamá de Yina Calderón, confirma que a su hija le están haciendo brujería: "necesitamos de la oración"

Yina Calderón atravesó un delicado problema de salud, y en redes surgieron rumores de que su compañera La Bella Chanel le habría hecho brujería. Ante esto, su madre, Merly Ome, apareció en redes para confirmar las sospechas.

¿Qué dijo la mamá de Yina Calderón sobre la supuesta brujería que le hizo La Bella Chanel a su hija?

Merly Ome ha aparecido desde su cuenta de TikTok para asegurar que se siente muy mal al ver todos los videos que le han compartido sobre los recientes conflictos que ha tenido su hija dentro de 'La mansión de Luinny'.

La madre de Yina Calderón acudió a sus seguidores para decir que a su hija le hacían brujería. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, aseguró que el reciente quebranto de salud que sufrió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia durante el reality en República Dominicana estaría relacionado con una supuesta brujería que le habría hecho su compañera La Bella Chanel, con quien ha tenido varias discusiones subidas de tono.

Le están haciendo brujería, Dios mío. Que eso no vaya a caer sobre ella. Orando un poquito, pues necesitamos de la oración", expresó.

De igual manera sorprendió al mencionar que le había hecho una petición especial a las hermanas de la empresaria.

¿Qué petición especial le hizo Merly Ome a las hermanas de Yina Calderón?

La mujer explicó que, a raíz de todo lo que su hija está viviendo dentro del reality, se le elevó el nivel de azúcar.

Por ello, pidió a las hermanas de la influencer huilense que le aconsejaran abandonar el programa, ya que, según señaló, ha notado una tensión mucho mayor que en otras producciones en las que Yina ha participado.

Además, enfatizó ante sus seguidores que su hija no es como muchos la perciben y que, aunque actualmente no mantienen comunicación porque Yina no acepta la relación que ella sostiene con un hombre menor, siempre la tiene presente en sus oraciones.

La madre de Yina Calderón pidió a sus otras hijas que le aconsejaran a la influencer abandonar el reality. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué aseguran que a Yina Calderón le hicieron brujería?

En redes sociales circula un video en el que la influencer dominicana La Bella Chanel se dirige a una cámara y le pide a una amiga que le diga a “Rafael que prenda”, asegurando que él entendería el mensaje.

Estas misteriosas palabras despertaron la curiosidad de los seguidores de Yina Calderón, quienes interpretaron la escena como un posible acto de brujería.

Yina Calderón sufrió una gastritis aguda que sus seguidores relacionaron con una supuesta brujería hecha por Chanel. (Foto: Canal RCN)

Poco después, en el mismo video, se muestra el momento en que confirman que Yina sufrió una gastritis aguda, motivo por el cual tuvo que abandonar temporalmente la competencia para recuperarse.

Aunque no hay pruebas que confirmen la supuesta brujería, el video ha generado gran controversia en redes, donde muchos siguen especulando sobre lo ocurrido entre Yina Calderón y La Bella Chanel.