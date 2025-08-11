Mamá de Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre la polémica ruptura de la influencer

Aida Victoria Merlano, madre de la influenciadora que lleva su mismo nombre, se pronunció sobre la polémica que ha estado protagonizando la creadora de contenido tras su separación con Juan David Tejada.

¿Qué dijo la mamá de Aida Victoria Merlano tras su polémica ruptura?

A través de un comunicado oficial que compartió por medio de sus historias en su cuenta de Instagram decidió hablar sobre dicha controversia, asegurando que decidió romper el silencio frente al tema por el bienestar de su nieto Emiliano, quien se ha visto en medio de la polémica.

"Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública", expresó.

¿La mamá de Aida Victoria Merlano la defendió de Juan David Tejada?

Detalló que ambos son responsables de la situación que están viviendo, pues son adultos que tomaron ciertas decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos, pero indicó que ninguno de los dos debería irse en contra del otro públicamente, pues deben ser consientes de que tienen un hijo en común que merece crecer sintiendo orgullo por sus padres y no vergüenza.

"Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección", indicó.

Asimismo, hizo un llamado de atención a allegados de Merlano y de Tejada sobre alimentar la polémica con más narrativas y también a los seguidores para parar dicha controversia que no solo los afecta a ellos, sino también a sus familias.

"Por el bien del niño, haré lo que esté a mi alcance para garantizarle el derecho de crecer con la presencia de ambos padres, dignos, respetados y conscientes de su responsabilidad. Pero la verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo que construyen en paz", añadió.

Tras su revelación, varios internautas coincidieron con ella, mientras que otros no tanto criticándola.

Por ahora, la influenciadora no se ha pronunciado sobre las palabras de su mamá y mientras tanto sigue disfrutando de su bebé y entreteniendo a sus fanáticos con sus publicaciones.