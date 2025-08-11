Daniela Ospina mostró su nuevo árbol de Navidad: así posaron en familia

La empresaria Daniela Ospina reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales su nuevo árbol de Navidad, el cual decidió armar anticipadamente.

¿Cómo es el nuevo árbol de Navidad de Daniela Ospina?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías y videos de su nuevo y gran adorno navideño.

En las imágenes mostró que decidió armar un árbol bastante alto y colorido, usando los tonos tradicionales de este festividad como lo son el rojo, el verde y el dorado.

La modelo se mostró posando junto al árbol acompañada por su esposo, el artista Gabriel Coronel y sus dos hijos Salomé Rodríguez y Lorenzo.

"En este hogar comenzamos desde ya esa época que tanto nos gusta y amamos disfrutar LA NAVIDAD (...) Hoy, por fin, lo hicimos realidad: los rojos, los verdes, las luces y toda la magia al lado de nuestros niños", escribió en la descripción.

Además, aprovechó para agradecerle al profesional que le ayudó a elegir y decorar su árbol de Navidad tal y como quería.

"Gracias por plasmarlo tal y como lo imaginamos, por regalarnos un pedacito de tu amor y creatividad, La recibimos con alegría prosperidad", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el árbol de Navidad de Daniela Ospina?

Miles de seguidores la llenaron de corazones y comentarios donde la elogiaron por su nuevo árbol de Navidad y detallaron lo mucho que les emociona que decore desde ya, tal y como suelen hacerlo muchos de ellos y no espere hasta diciembre como se acostumbra.

Otros indicaron que, están a la expectativa de que enseñe el resto de decoración de su casa.

Por ahora, la paisa sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales sobre tips de belleza, outftis, estilo de vida y trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva, con la que tiene gran acogida.

Asimismo, continúa mostrando una parte de su etapa como madre con sus dos hijos, quienes suelen acaparar tantas miradas de sus seguidores cada vez que los muestra.