¿Juliana Calderón y el ex de Aida Merlano están saliendo? Así se lo confirmaron a Yina Calderón

Yina Calderón se sorprendió al enterarse de la supuesta relación entre su hermana Juliana Calderón y el ex de Aida Merlano.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón reacciona a rumores de que su hermana Juliana Calderón estaría saliendo con Juan David Tejada
A Yina Calderón le habrían confirmado que su Juliana Calderón estaría saliendo con ex de Aida Victoria Merlano. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón no pudo contener su sorpresa y reaccionó de manera contundente al enterarse supuestamente de que su hermana menor, Juliana Calderón, y el ex de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada, estarían teniendo una relación.

¿Quién le dijo a Yina Calderón de que su hermana Juliana Calderón tendría una relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia estaba revisando el chat de los fans, una dinámica que Luinny permite dentro del reality, cuando vio que sus seguidores le contaban sobre la supuesta relación entre su hermana Juliana y el agropecuario Juan David Tejada, exnovio de Aida Victoria Merlano.

Al leerlo, no pudo ocultar su sorpresa y, entre gritos, aseguró que no lo podía creer, dejando claro de inmediato cuál era su postura frente al rumor que le estaban compartiendo.

Yina Calderón reacciona a rumores de que su hermana Juliana Calderón estaría saliendo con Juan David Tejada
Yina Calderón reaccionó sorprendida a los rumores de que Juliana Calderón estaría saliendo con ex de Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante la supuesta relación de Juliana Calderón y el ex de Aida Merlano?

La empresaria tomó la noticia con gran sorpresa y manifestó claramente su postura frente al rumor, asegurando que le costaba creerlo, que no aprobaba la supuesta relación y mostrando su preocupación por el bienestar de su hermana, así como su desconfianza hacia los agropecuarios.

¿Cómo así? No, no, no Juliana yo no quiero, yo no quiero. Ya no confío en los agropecuarios, ya los agropecuarios no confió”, expresó.

La influencer aprovechó para explicar a sus compañeras de reality quién es Juan David Tejada y les comentó los recientes conflictos que tuvo con la barranquillera que fueron tendencia.

Aunque parecía que estuviera bromeando, Yina fue directa y firme, sorprendiendo tanto a sus compañeras del reality como a los seguidores que siguen cada detalle de su vida en el programa.

¿Es real la relación entre Juliana y Juan David Tejada?

Hasta ahora, ni Juliana Calderón ni Juan David han confirmado la supuesta relación, lo que sugiere que podría tratarse de un rumor difundido por los fans de Yina, quienes tal vez le quisieron jugar una broma pesada.

Sin embargo, pese a la incertidumbre, la situación ha generado gran atención entre los seguidores, pues recientemente, la hermana menor de la influencer huilense mostró en su cuenta de Instagram que viajó a Puerto Rico, lo que ha puesto a varios fans atentos al perfil de Tejada, buscando cualquier publicación que pudiera indicar que realmente están juntos.

Yina Calderón reacciona a rumores de que su hermana Juliana Calderón estaría saliendo con Juan David Tejada
Juliana Calderón por ahora no ha confirmado los rumores de que la involucran con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)
